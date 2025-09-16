Американский сенатор призвал признать Россию спонсором терроризма

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм представил в Сенате США законопроект, который определяет Россию в качестве «государства — спонсора терроризма». Об этом пишут СМИ со ссылкой на уведомление в электронной системе Конгресса. Как уточнили медиа, сам документ в электронном разделе законопроекта отсутствует.

Ранее стало известно, что инициативная группа республиканцев и демократов в Сенате США готовит законопроект о признании России и Белоруссии «государствами — спонсорами терроризма».