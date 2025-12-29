Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является психически больной женщиной. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил бывший помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн.

«Она ненавидит ваших детей. Кроме того, она не была избрана на эту должность. Ее высказывания звучат так, будто она сошла с ума», — написал он.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал фон дер Ляйен «вылезающим из своей норы упырем». Об этом он написал в соцсети X. «Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор», — написал Кошкович.