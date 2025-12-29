Baltijas balss logotype
Фон дер Ляйен назвали ненавидящей детей психбольной 4 4249

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвали ненавидящей детей психбольной
ФОТО: Global Look Press

Бывший помощник президента США Флинн заявил, что фон дер Ляйен — психбольная.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является психически больной женщиной. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил бывший помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн.

«Она ненавидит ваших детей. Кроме того, она не была избрана на эту должность. Ее высказывания звучат так, будто она сошла с ума», — написал он.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал фон дер Ляйен «вылезающим из своей норы упырем». Об этом он написал в соцсети X. «Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор», — написал Кошкович.

Читайте нас также:
#дезинформация #Еврокомиссия #соцсети #критика #Урсула Фон Дер Ляйен #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    30-го декабря

    Сарказм защитан

    0
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Soglasen Klassnij
    30-го декабря

    Для Ани

    0
    1
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    29-го декабря

    Приятная, умная женщина

    3
    44
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го декабря

    Оказывается, не только мы плохо думаем о нацистсковоспитанной стороннице четвертого рейха...

    110
    3
Читать все комментарии

