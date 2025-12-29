Baltijas balss logotype
Назван неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье 0 278

Lifenews
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье
ФОТО: Freepik

Музыкальная терапия смягчает поведенческие проявления аутизма.

Музыкальная терапия может существенно смягчать ключевые поведенческие проявления расстройства аутистического спектра (РАС) у детей — к такому выводу пришли китайские исследователи по итогам метаанализа 18 научных работ. Анализ охватил данные клинических исследований, в которых оценивалось влияние музыки на социальные, эмоциональные и коммуникативные навыки детей с аутизмом. Работа опубликована в Frontiers in Psychiatry.

Результаты показали, что занятия музыкальной терапией достоверно снижали выраженность симптомов по двум широко используемым шкалам — Autism Behavior Checklist и Childhood Autism Rating Scale. Наиболее заметные улучшения наблюдались в социальной сфере, поведении и сенсорной чувствительности, а также в эмоциональной регуляции и вербальных навыках по сравнению с контрольными группами.

Авторы отмечают, что музыка, вероятно, влияет сразу на несколько биологических и нейропсихологических механизмов — от регуляции эмоций и внимания до активации нейронных сетей, связанных с речью и социальным взаимодействием. Это делает музыкальную терапию перспективным немедикаментозным подходом на фоне отсутствия лекарств, эффективно воздействующих на основные симптомы аутизма.

При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты следует интерпретировать с осторожностью: часть включенных работ была ограничена по выборке и дизайну. Тем не менее метаанализ указывает на потенциал музыкальной терапии как вспомогательного метода поддержки детей с РАС.

Читайте нас также:
#исследования #аутизм #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

