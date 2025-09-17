Baltijas balss logotype
Ляйен пообещала Трампу ускорить отказ ЕС от российских энергоресурсов 0 329

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
x.com/vonderleyen

x.com/vonderleyen

ФОТО: пресс-фото

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом США Дональдом Трампом объявила о новой инициативе, направленной на более быстрое прекращение импорта российской нефти и газа Европейским союзом, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Экономика войны, которую ведёт Россия и которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине", – написала Ляйен во вторник на платформе X.

"Чтобы это остановить, [Европейская] комиссия предложит ускорить поэтапное прекращение импорта российского ископаемого топлива".

Ляйен заявила, что Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций против России, который будет направлен на криптовалюты, банки и энергоресурсы. Она также отметила, что у неё состоялся "хороший телефонный разговор" с Трампом, в ходе которого обсуждались способы усиления экономического давления на Москву с помощью дополнительных мер.

Президент Еврокомиссии не уточнила подробностей, однако нынешний план ЕС, принятый в июне, предусматривает полный отказ от импорта российского газа только с 2028 года.

Согласно данным Еврокомиссии, около 19% импортируемого в ЕС газа поступает из России. Импорт российской нефти планируется прекратить к концу 2027 года, однако в прошлом году на рынок ЕС поступило 13 миллионов тонн российской нефти.

Трамп недавно увязал введение новых санкций США против России с тем, чтобы европейские партнёры установили высокие таможенные пошлины на импорт китайских товаров и прекратили закупку российской нефти. Поскольку это требование также касается Турции – члена НАТО и одного из крупных покупателей дешёвых российских энергоресурсов, – остаётся неясным, удовлетворит ли Вашингтон только инициатива ЕС.

Государства ЕС Венгрия и Словакия по-прежнему зависят от импорта российской нефти. Кроме того, ЕС продолжает импортировать большие объёмы сжиженного природного газа из России.

#россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
1
0
0

Видео