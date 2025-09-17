Baltijas balss logotype
Лукашенко рассказал, как плохо живут люди в Латвии

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Лукашенко рассказал, как плохо живут люди в Латвии
ФОТО: пресс-фото

Враждебная политика Запада по отношению к Беларуси и России становится откровенно агрессивной, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет tautaruna.lv.

В интервью российскому журналу "Разведчик" Лукашенко прокомментировал призывы Польши и стран Балтии заминировать свои границы с Беларусью. "Подобные заявления — это лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России. И самое печальное, что эта политика не изменилась", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что прошло 80 лет с окончания Второй мировой войны, но Запад до сих пор рассматривает Беларусь, Россию и их союз как угрозу.

"НАТО в спешке вооружает Европу под этим прикрытием, а Польша и страны Балтии придумывают якобы «оборонительные» меры, чтобы угодить своим хозяевам. Одна из таких — выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью. Всё это — не что иное, как очередная попытка оказать давление на Беларусь", — заявил Лукашенко.

"Недружественная политика Запада по отношению к нам приобретает откровенно агрессивные формы, — подчеркнул белорусский лидер. - Мы пока не видим особых рисков или прямых военных угроз, ведь противопехотные мины — это оборонительное оружие. Кроме того, у нас нет планов пересекать границы соседних стран без приглашения".

Одновременно Лукашенко вновь выразил готовность Беларуси дружить и сотрудничать с теми, кто искренне этого хочет, и идти туда, где их ждут, "не с танками, а с тракторами".

"Зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на строительство железных заборов, которые мигранты преодолевают за считаные минуты?" — сказал Лукашенко.

Союзник российского лидера Владимира Путина Лукашенко указал, что введённые против России и Беларуси санкции негативно повлияли и на жизнь жителей Польши, Литвы и Латвии. Они сталкиваются с ростом цен на энергоносители, потерей традиционных рынков и снижением доходов бюджета.

"Время показало, что санкции — это как выстрел себе в ногу", — подчеркнул Лукашенко.

"Тем не менее, для руководства Польши, Литвы и Латвии политические амбиции важнее здравого смысла. Бюджет на оборону в этих странах уже приближается к 5% от ВВП (для сравнения, в Беларуси он составляет не более 1%). За всё платят обычные люди, чьё социальное благополучие с каждым днём снижается вместе с надеждами на лучшую жизнь. Но никто о них не думает, как и о последствиях безумных решений".

Он подчеркнул, что Беларусь быстро отреагирует на любые прямые угрозы своей территории. "Если они перейдут от слов к делу — это не покажется мелочью. У нас есть всё необходимое, чтобы нанести агрессору ущерб. Не советую проверять. Однако соседей не выбирают, они от Бога. А мы всегда предлагали и предлагаем жить как хорошие соседи. Но они этого не хотят. Они на границе творят такое, что уму непостижимо".

#беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    17-го сентября

    В белоруссии и россии пенсионеры кору едят, средняя пенсия 100 баксов.

    5
    2
  • А
    Алекс
    17-го сентября

    Пропустил рашистские войска на Украину,а теперь на Европу обижается.Сам выбрал свой путь

    4
    20
  • A
    Aleks
    17-го сентября

    Рядом с Россией и Белоруссией должна бы находиться витрина Европы,если по уму,а находиться жопа Европы. Это ж какой всегда повод есть у России и Беларуссии ткнуть россиян носом в Латвию и сказать-Хотите в Европу -посмотрите как живут большинство латышей и русских в этой стране . Все таки в СССР были умные люди,создав тут ,,Маленький Париж,,и заткнув рты на Западе...😎

    21
    2
  • А
    Алекс
    Aleks
    17-го сентября

    Ты кроме того,что что антисемит ещё и специалист по жопам?Прямо профессионал по всем направлениям.Проктологом работаешь?

    1
    11
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    17-го сентября

    А подарочек от Трампа - запонки. Не жмут?

    4
    10
  • Ш
    Шурик
    Микелис Янсонс
    17-го сентября

    Ты хоть знаешь что такое запонки и как они могут "жать" ?! 😁

    11
    2
  • З
    Злой
    17-го сентября

    Не знаю с чем это связано, но на свою зарплату я всё меньше и меньше могу купить.

    68
    3
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    17-го сентября

    Александр Григорьевич, ты бы завязывал к нам на границу нелегалов возить. Глядишь все и поправилось.

    12
    71
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Микелис Янсонс
    17-го сентября

    Вы опять забыли причину! Латыши тогда первые начали лаять на Белоруссию. Нелегалы - это ответ нам.

    30
    4
  • Ш
    Шурик
    Микелис Янсонс
    17-го сентября

    Так они сами едут по приглашению бабушки Меркель ... Зачем вы им мешаете ? Сажали бы на автобусы и привозили на Александерплац в Берлине . Они же в Латвии не собираются оставаться , а вы их избиваете и выбрасываете тела за колючку вместо того , что бы исполнить их мечту ...

    11
    1
  • Д
    Дед
    Микелис Янсонс
    17-го сентября

    Всего лишь латышам нужно возобновить отношения с Белоруссией, и тогда ни один мигрант не подойдет к латышской границе. Правда, не понятно будет , зачем убахали столько денег в оборудование лат-бел границы, но ведь уже бабки отмыты и украдены, можно и договорится и себе медальку повесить за решение пограничной проблемы ЕС.

    6
    1
Читать все комментарии

