Лукашенко рассказал, как плохо живут люди в Латвии

В интервью российскому журналу "Разведчик" Лукашенко прокомментировал призывы Польши и стран Балтии заминировать свои границы с Беларусью. "Подобные заявления — это лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России. И самое печальное, что эта политика не изменилась", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что прошло 80 лет с окончания Второй мировой войны, но Запад до сих пор рассматривает Беларусь, Россию и их союз как угрозу.

"НАТО в спешке вооружает Европу под этим прикрытием, а Польша и страны Балтии придумывают якобы «оборонительные» меры, чтобы угодить своим хозяевам. Одна из таких — выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью. Всё это — не что иное, как очередная попытка оказать давление на Беларусь", — заявил Лукашенко.

"Недружественная политика Запада по отношению к нам приобретает откровенно агрессивные формы, — подчеркнул белорусский лидер. - Мы пока не видим особых рисков или прямых военных угроз, ведь противопехотные мины — это оборонительное оружие. Кроме того, у нас нет планов пересекать границы соседних стран без приглашения".

Одновременно Лукашенко вновь выразил готовность Беларуси дружить и сотрудничать с теми, кто искренне этого хочет, и идти туда, где их ждут, "не с танками, а с тракторами".

"Зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на строительство железных заборов, которые мигранты преодолевают за считаные минуты?" — сказал Лукашенко.

Союзник российского лидера Владимира Путина Лукашенко указал, что введённые против России и Беларуси санкции негативно повлияли и на жизнь жителей Польши, Литвы и Латвии. Они сталкиваются с ростом цен на энергоносители, потерей традиционных рынков и снижением доходов бюджета.

"Время показало, что санкции — это как выстрел себе в ногу", — подчеркнул Лукашенко.

"Тем не менее, для руководства Польши, Литвы и Латвии политические амбиции важнее здравого смысла. Бюджет на оборону в этих странах уже приближается к 5% от ВВП (для сравнения, в Беларуси он составляет не более 1%). За всё платят обычные люди, чьё социальное благополучие с каждым днём снижается вместе с надеждами на лучшую жизнь. Но никто о них не думает, как и о последствиях безумных решений".

Он подчеркнул, что Беларусь быстро отреагирует на любые прямые угрозы своей территории. "Если они перейдут от слов к делу — это не покажется мелочью. У нас есть всё необходимое, чтобы нанести агрессору ущерб. Не советую проверять. Однако соседей не выбирают, они от Бога. А мы всегда предлагали и предлагаем жить как хорошие соседи. Но они этого не хотят. Они на границе творят такое, что уму непостижимо".