Трамп прибыл с беспрецедентным вторым государственным визитом в Великобританию

Президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в Великобританию с беспрецедентным вторым государственным визитом. В рамках визита запланированы как встречи с лидерами страны, так и протесты, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Многое здесь согревает моё сердце, — заявил Трамп журналистам после прибытия в Великобританию вместе с первой леди Меланией. - Это особенное место».

В среду король Чарльз III примет Трампа в Виндзорском замке на торжественном банкете, состоится также поездка в карете. В четверг Трамп встретится с премьер-министром Киром Стармером на загородной резиденции главы правительства.

Трамп выразил восхищение британским монархом.

«Он уже давно мой друг, и все его уважают и любят, — сказал Трамп. - Завтра будет очень важный день».

Трамп стал первым президентом США, приглашённым в Великобританию с двумя государственными визитами. Во время своего предыдущего срока в 2019 году он был принят королевой Елизаветой II.

Тем не менее британское общество на время визита держат на значительном расстоянии от Трампа. Все мероприятия проходят за закрытыми дверями и под усиленной охраной.

В среду в Лондоне состоится массовая демонстрация против Трампа, а уже во вторник вечером протестующие проецировали на башни Виндзорского замка изображения Трампа и осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Правительство Стармера надеется сохранить благосклонность Трампа, несмотря на его непредсказуемость в вопросах от торговых пошлин до Украины и сектора Газа.