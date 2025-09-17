Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп прибыл с беспрецедентным вторым государственным визитом в Великобританию 0 413

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Трамп прибыл с беспрецедентным вторым государственным визитом в Великобританию
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в Великобританию с беспрецедентным вторым государственным визитом. В рамках визита запланированы как встречи с лидерами страны, так и протесты, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Многое здесь согревает моё сердце, — заявил Трамп журналистам после прибытия в Великобританию вместе с первой леди Меланией. - Это особенное место».

В среду король Чарльз III примет Трампа в Виндзорском замке на торжественном банкете, состоится также поездка в карете. В четверг Трамп встретится с премьер-министром Киром Стармером на загородной резиденции главы правительства.

Трамп выразил восхищение британским монархом.

«Он уже давно мой друг, и все его уважают и любят, — сказал Трамп. - Завтра будет очень важный день».

Трамп стал первым президентом США, приглашённым в Великобританию с двумя государственными визитами. Во время своего предыдущего срока в 2019 году он был принят королевой Елизаветой II.

Тем не менее британское общество на время визита держат на значительном расстоянии от Трампа. Все мероприятия проходят за закрытыми дверями и под усиленной охраной.

В среду в Лондоне состоится массовая демонстрация против Трампа, а уже во вторник вечером протестующие проецировали на башни Виндзорского замка изображения Трампа и осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Правительство Стармера надеется сохранить благосклонность Трампа, несмотря на его непредсказуемость в вопросах от торговых пошлин до Украины и сектора Газа.

Читайте нас также:
#дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 130
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 280
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 238
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 425

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 8
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 12
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 31
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 27
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 97
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 35
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 8
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 12
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео