Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского 1 1182

В мире
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского
ФОТО: Global Look Press

Советник Бекман: встречи Мелании Трамп с Еленой Зеленской не будет.

Двусторонней встречи Мелании Трамп с женой президента Украины Еленой Зеленской на сессии Генеральной Ассамблеи ООН не ожидается. Об этом заявил старший советник первой леди США Марк Бекман, передает New York Post.

«Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет», — сказал он.

При этом Бекман уточнил, что, поскольку первая леди США отличается вежливостью, она все же поздоровается с супругой украинского президента.

Ранее стало известно, что участники сессии Генеральной Ассамблеи ООН начали массово покидать штаб-квартиру всемирной организации сразу после того, как президент США Дональд Трамп закончил свою речь. Среди первых покинувших здание оказались супруга американского лидера Мелания, король Испании Филипп VI и президент Сербии Александр Вучич.

