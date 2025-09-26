Эстонский министр в ООН: Российская агрессия подрывает здоровье европейцев 3 390

Дата публикации: 26.09.2025
BNS
Министр социальных дел Кармен Йоллер подчеркнула на Генеральной фссамблее ООН, что российская агрессия подрывает здоровье и душевное благополучие людей по всей Европе.

«Мы должны говорить о слоне в комнате – о России, которая вскоре выступит здесь вместе с другими странами по вопросам профилактики заболеваний и психического здоровья, но в то же время подрывает здоровье и душевное благополучие людей во всей Европе своей агрессивной войной», – заявила министр социальных дел Кармен Йоллер в четверг вечером в Нью-Йорке в своей резкой речи на Генеральной ассамблее ООН.

По словам Йоллер, своими действиями Россия создала условия, в которых людям практически невозможно сохранить психическое здоровье и сосредоточиться на здоровом образе жизни.

«Россия обстреливает в Украине больницы и семейные медицинские центры, школы и детские сады. Она нарушает воздушное пространство ряда европейских стран и пытается подорвать суверенитет и политику других стран, от Грузии и Беларуси до Молдовы. В то же время, европейские страны вынуждены направлять беспрецедентные ресурсы на оборонные расходы. В Эстонии уже со следующего года мы будем тратить более 5 процентов ВВП на безопасность. Мы бы предпочли инвестировать эти средства в здоровье и благополучие людей», – сказала Йоллер.

Йоллер добавила, что именно российская агрессия является причиной проблем со здоровьем у многих людей.

«Скоро мы услышим в этом зале заявление Российской Федерации. Будут ли они говорить о психическом здоровье и профилактике заболеваний? Если да, то это будет глубоко лицемерно. Российская агрессия сама по себе является причиной проблем с психическим здоровьем. Это одна из причин, по которой нехватка ресурсов мешает улучшению здоровья нашего народа. И все же, именно потому, что мы заботимся о наших людях, мы защищаем каждый сантиметр нашей земли вместе с союзниками», – добавила она.

#война РФ и Украины #Эстония #ООН #здоровье
