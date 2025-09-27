В своей программе Свободная партия Эстонии поставила в Таллине на первое место задачу убрать из силуэта Старого города православный собор Александра Невского, расположенный напротив здания Рийгикогу, поскольку он является самым заметным символом русского мира.

По словам Яануса Нурмоя, беспартийного кандидата от района Мустамяэ, с самого начала войны России против Украины нет никаких оснований для того, чтобы здание, созданное в знак триумфа российского господства, по-прежнему возвышалось на Тоомпеа. Первые шаги по исправлению этой ошибки должен сделать город как нынешний владелец недвижимости и сторона договора аренды.

«Еще за столетие до крупного вторжения России в Украину эстонские общественные деятели, в первую очередь Йохан Питка, требовали, чтобы этот главный символ русификации исчез с Тоомпеа», – напомнил Нурмоя.

«Это здание олицетворяет не христианскую любовь к ближнему, а террор как имперской, так и красной империи, депортацию целых народов, а также избиение эстонских школьников в наказание за общение на эстонском языке в школе. И так же, как курица, наполненная ананасами, не становится ананасом, так и луковичные купола не станут подходящими для Старого города, каким бы ни было их новое содержание. Это здание – инородное тело».

Программа партии предусматривает в качестве первого шага расторжение договора аренды здания по адресу Лосси Платс, 10 с подчиненной Москве православной церковью, а также инициирование процесса исключения здания из списка культурных памятников, находящихся под государственной охраной. Предпочтение отдается демонтажу и перемещению в новое место, где это здание не будет служить тем политическим целям, с которыми российское государство построило его именно на Тоомпеа.

Свободная партия Эстонии (Eesti Vabaerakond) — эстонская правоцентристская политическая партия, основанная в 2014 году. С сентября 2014 года партией руководил Андрес Херкель, с апреля 2017 года – Артур Тальвик, с мая 2018 года – снова Андрес Херкель, с сентября 2018 года – Кауль Нурм, а с июня 2019 года – Хейки Лилль. На выборах в Рийгикогу 2015 года партия преодолела 5-процентный барьер и получила 8 мест в Рийгикогу. По итогам парламентских выборов 2019 года партия набрала лишь 1,2 % голосов и не смогла пройти в парламент.