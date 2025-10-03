Baltijas balss logotype
Российскому танкеру «теневого флота», задержанному во Франции, разрешили продолжить путь

В мире
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российскому танкеру «теневого флота», задержанному во Франции, разрешили продолжить путь
ФОТО: пресс-фото

Российскому танкеру "теневого флота" Boracay, задержанному во Франции, разрешено продолжить путь с капитаном на борту, сообщают информированные источники, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Судно направляется к Суэцкому каналу, свидетельствуют данные о морском движении.

В среду на борт судна поднялись представители французских вооружённых сил и задержали капитана и старшего помощника. В четверг прокуратура заявила, что капитан предстанет перед судом в феврале по обвинению в неповиновении приказам Военно-морских сил Франции. Старший помощник был освобождён. Однако сегодня источники сообщили, что освобождён и капитан — оба вернулись на судно, которое вечером в четверг покинуло французское побережье.

Прокуратура Франции в четверг пояснила, что судно было остановлено, так как не было ясно, в какой стране оно зарегистрировано. Танкер перевозит крупную партию нефти из России в Индию.

Существует подозрение, что Boracay также может быть связан с полётами дронов в Дании в прошлом месяце, которые вызвали перебои в работе аэропортов.

Судно следует под флагом Бенина. Европейский союз включил этот российский танкер "теневого флота" в чёрный список. С 22 по 25 сентября он находился у побережья Дании.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг призвал Европу усилить давление на российский "теневой флот" и следовать примеру Франции, задерживая суда, используемые для обхода санкций, введённых против Москвы.

ЕС ввёл санкции против сотен устаревших танкеров, которые Россия использует для обхода ограничений на экспорт нефти, введённых после повторного вторжения в Украину в 2022 году.

Источник в вооружённых силах Франции сообщил агентству AFP, что "ежедневно мимо Бреста проходят от 10 до 15 судов теневого флота".

#франция #россия #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Ч
    Чангл
    3-го октября

    Опять обоспались

    6
    1

