Почему в католической Польше ухудшается демографическая ситуация 0 345

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня даже 2 ребенка в Речи Посполитой - большое достижение.

Сегодня даже 2 ребенка в Речи Посполитой - большое достижение.

Лишь в одном крупном городе страны — Жешуве — число рождений превысило число смертей.

В Польше продолжается резкое сокращение числа рождений, которое, по оценкам экспертов, уже в среднесрочной перспективе может привести к серьезным социально-экономическим последствиям. Демографы предупреждают: если нынешний тренд сохранится, страна столкнется с ускоренным старением населения, дефицитом рабочей силы и растущей нагрузкой на систему социальных услуг.

Как отмечают специалисты, для простого воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. В Польше же этот показатель опустился примерно до одного — самого низкого уровня со времен Второй мировой войны.

«В Польше сегодня в среднем на одну женщину приходится около одного ребенка. Это исторический минимум», — подчеркивает экономист Варшавского университета Эва Цукровска-Торжевска.

По данным Главного статистического управления (GUS), в первой половине 2025 года лишь в одном крупном городе — Жешуве — число рождений превысило число смертей. В отдельных гминах и повятах, как указывают демографы, в течение года не рождается ни одного ребенка. В 2024 году население Польши сократилось почти на 157 тысяч человек, а при сохранении тенденции через 30 лет страна может потерять около 18 % жителей.

Последствия спада уже заметны. В последние полтора года в стране закрыто почти двадцать родильных отделений. Эксперты предупреждают, что в дальнейшем под угрозой окажутся детские сады и школы, а в более отдалённой перспективе — система здравоохранения и рынок труда.

«Меньше рождений сегодня означает меньше врачей, медсестер и специалистов завтра, при одновременном росте числа пожилых пациентов», — отмечают аналитики.

При этом специалисты подчеркивают, что демографический кризис нельзя решать административным давлением.

«Нельзя заставить людей иметь детей. Эффективны только те политики, которые создают условия для реализации жизненных планов, а не навязывают выбор», — говорит демограф Моника Мынарска из Школы главной торговли в Варшаве.

Исследования показывают, что более половины поляков в возрасте 18–40 лет имеют меньше детей, чем хотели бы. Среди ключевых барьеров — нестабильность занятости, жилищные условия, доступность яслей и детских садов, а также неравномерное распределение обязанностей по уходу за детьми. Эксперты отдельно указывают на низкую вовлеченность мужчин: оплачиваемый родительский отпуск используют менее 20 % отцов — один из худших показателей в Европе.

Несмотря на действующие программ поддержки семей, включая «800+» и инициативу «Активный родитель», специалисты сходятся во мнении: полностью развернуть демографический тренд уже невозможно. Однако его замедление остается реальной и необходимой задачей.

#рождаемость #Польша #демография #рабочая сила #экономика
Видео