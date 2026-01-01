Азербайджан ведёт работу над новым соглашением с Европейским союзом, сообщает министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов, представив отчёт о внешнеполитической деятельности за 2025 год.

По его словам, между Азербайджаном и ЕС сохраняется положительная динамика сотрудничества, основанного на взаимном уважении. «В настоящее время ведётся работа по новому соглашению. Азербайджан является стратегическим партнёром десяти стран Европы. Кроме того, 12-я конференция по политическому объединению ЕС запланирована на 2028 год и пройдёт в Азербайджане», — отметил министр.

Отмечается, что развитие отношений с Евросоюзом остаётся одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, направленной на укрепление дипломатического и экономического взаимодействия с европейскими странами.

