Азербайджан намерен еще теснее сблизиться с ЕС

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Азербайджан ведёт работу над новым соглашением с Европейским союзом, сообщает министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов, представив отчёт о внешнеполитической деятельности за 2025 год.

По его словам, между Азербайджаном и ЕС сохраняется положительная динамика сотрудничества, основанного на взаимном уважении. «В настоящее время ведётся работа по новому соглашению. Азербайджан является стратегическим партнёром десяти стран Европы. Кроме того, 12-я конференция по политическому объединению ЕС запланирована на 2028 год и пройдёт в Азербайджане», — отметил министр.

Отмечается, что развитие отношений с Евросоюзом остаётся одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, направленной на укрепление дипломатического и экономического взаимодействия с европейскими странами.

Видео