В ближайшее время около 25 000 кубинцев могут вступить в ряды российских войск - это сделает их крупнейшим иностранным контингентом на фронте, - пишет Forbes.

Главным стимулом для кубинцев остаются деньги: обещанные две тысячи долларов в месяц в десятки раз превышают среднюю зарплату на острове. Некоторые добровольно подписывают контракты, другие утверждают, что были обмануты — им предлагали строительную работу в России, а в итоге направляли на передовую. Несмотря на официальные опровержения Гаваны, аналитики считают, что без согласия властей массовая вербовка невозможна.

Привлечение кубинцев помогает Кремлю вести войну, снижая внутренние потери и сохраняя политическую стабильность. При этом иностранцы получают боевой опыт и современные навыки ведения войны, включая использование беспилотников.

Эксперты предупреждают: участие кубинских подразделений не только усиливает давление на украинский фронт, но и создает риски дальнейшего распространения военного опыта в других регионах.

Между тем, уже сейчас 1 — 5 тысяч граждан Кубы участвуют в войне в Украине на стороне России, а власти Гаваны активно поддерживают российское вторжение. Об этом заявляют американские дипломаты, пытаясь убедить другие страны не голосовать за резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к США отменить многолетнее торговое эмбарго против Кубы.

СМИ также сообщали и о 660 казахстанцах, воюющих на стороне России. 78 из них погибли. От подписания контракта до гибели наёмника проходит в среднем 130 дней.