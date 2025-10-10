Армия КНР воссоздает правительственный квартал Тайваня в виде макета на крупнейшем полигоне Чжужихэ(Внутренняя Монголия): с 2020 года, судя по спутниковым снимкам, она увеличила его размеры почти втрое, сообщает японская Sankei Shimbun.

По данным японского аналитического центра «Фонд базовых национальных проблем», Китай недавно закончил строительство модели здания тайваньского парламента. Он находится рядом с копией президентского дворца. До этого, по сообщению японского издания, аналитики с помощью спутниковых снимков обнаружили на полигоне копии Министерства иностранных дел и других тайваньских госучреждений.

Учения, отмечает издание, проводятся на полигоне с 2020 года. Военные проводят там маневры, имитируя бои за президентский дворец. Японские эксперты полагают, что такие сооружения используются для отработки «операции по обезглавливанию» — быстрого захвата руководства Тайваня в случае конфликта, сообщает Sankei Shimbun.

Тем временем, в первой половине 2025 года Тайвань стал крупнейшим в мире импортером нафты (тяжелого бензина), произведенной из российского ископаемого топлива, на сумму 1,3 миллиардов долларов США.

Среднемесячный объем тайваньского импорта вырос почти в шесть раз с начала 2022 по первое полугодие 2025, что принесло российскому бюджету около 1,7 миллиардов долларов США доходов от налога на добычу полезных ископаемых.

Такие выводы содержатся в новом докладе, опубликованном сегодня Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), тайваньской некоммерческой организацией Environmental Rights Foundation (ERF), экологической группой «Экозащита!» и немецкой некоммерческой экологической и правозащитной организацией Urgewald. Идейные экологи возмущаются, что, хотя Тайвань предоставил Украине 50 000 000 долларов США помощи, с начала военных действий в феврале 2022 года он направил России в 220 раз большую сумму в качестве платы за ископаемое топливо (всего 11,2 миллиардов долларов США).