Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народно-освободительная армия Китая учится штурмовать Тайбэй на макете 0 80

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Спецназ КНР соответствует лучшим мировым образцам.

Спецназ КНР соответствует лучшим мировым образцам.

Тем временем Тайвань исправно посылает денюжку Путину.

Армия КНР воссоздает правительственный квартал Тайваня в виде макета на крупнейшем полигоне Чжужихэ(Внутренняя Монголия): с 2020 года, судя по спутниковым снимкам, она увеличила его размеры почти втрое, сообщает японская Sankei Shimbun.

По данным японского аналитического центра «Фонд базовых национальных проблем», Китай недавно закончил строительство модели здания тайваньского парламента. Он находится рядом с копией президентского дворца. До этого, по сообщению японского издания, аналитики с помощью спутниковых снимков обнаружили на полигоне копии Министерства иностранных дел и других тайваньских госучреждений.

Учения, отмечает издание, проводятся на полигоне с 2020 года. Военные проводят там маневры, имитируя бои за президентский дворец. Японские эксперты полагают, что такие сооружения используются для отработки «операции по обезглавливанию» — быстрого захвата руководства Тайваня в случае конфликта, сообщает Sankei Shimbun.

Тем временем, в первой половине 2025 года Тайвань стал крупнейшим в мире импортером нафты (тяжелого бензина), произведенной из российского ископаемого топлива, на сумму 1,3 миллиардов долларов США.

photo_2025-10-03_12-46-28.jpg

Среднемесячный объем тайваньского импорта вырос почти в шесть раз с начала 2022 по первое полугодие 2025, что принесло российскому бюджету около 1,7 миллиардов долларов США доходов от налога на добычу полезных ископаемых.

Такие выводы содержатся в новом докладе, опубликованном сегодня Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), тайваньской некоммерческой организацией Environmental Rights Foundation (ERF), экологической группой «Экозащита!» и немецкой некоммерческой экологической и правозащитной организацией Urgewald. Идейные экологи возмущаются, что, хотя Тайвань предоставил Украине 50 000 000 долларов США помощи, с начала военных действий в феврале 2022 года он направил России в 220 раз большую сумму в качестве платы за ископаемое топливо (всего 11,2 миллиардов долларов США).

Читайте нас также:
#тайвань
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
Изображение к статье: США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
Изображение к статье: В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: Беларусь проверяет боеготовность армии
Беларусь проверяет боеготовность армии 139
Изображение к статье: x.com/geertwilderspvv
Лидер нидерландских правых популистов приостановил предвыборную кампанию из-за угроз 156
Изображение к статье: Австрийская столица евреев уважает. Иконка видео
Вена готова заплатить 40 000 000 евро, чтобы не унижали еврейского артиста 307
Изображение к статье: На экскурсию по Риму. Иконка видео
Власти Италии намерены запретить ношение паранджи и никабов 81

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 36
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 14
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 14
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 79
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 77
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 60
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 36
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 14
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео