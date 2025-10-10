В скором времени у России могут появиться новые виды оружия. Об этом президент страны Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

"Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно", - заявил Владимир Путин.

Ряд экспертов предположили, что Путин мог иметь в виду крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник», разработка которой была завершена совсем недавно. В этом году аналитики уже фиксировали признаки подготовки к ее новым испытаниям — на Новой Земле были закрыты несколько районов, также возросла активность транспортных самолетов. При этом официальной информации о презентации оружия пока не было.

Между тем Путин добавил, что в сферах межконтинентальных разработок российские вооружения на море и в воздухе по-прежнему придерживаются «очень высокого уровня». «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», — заявил президент РФ.

«Мы ничего не забыли из того, что планировали. Результаты будут», — заверил политик.