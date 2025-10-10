Baltijas balss logotype
Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно? 3 1895

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?
ФОТО: Youtube

Путин анонсировал появление у РФ нового оружия, речь может идти о «Буревестнике».

В скором времени у России могут появиться новые виды оружия. Об этом президент страны Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

"Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно", - заявил Владимир Путин.

Ряд экспертов предположили, что Путин мог иметь в виду крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник», разработка которой была завершена совсем недавно. В этом году аналитики уже фиксировали признаки подготовки к ее новым испытаниям — на Новой Земле были закрыты несколько районов, также возросла активность транспортных самолетов. При этом официальной информации о презентации оружия пока не было.

Между тем Путин добавил, что в сферах межконтинентальных разработок российские вооружения на море и в воздухе по-прежнему придерживаются «очень высокого уровня». «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», — заявил президент РФ.

«Мы ничего не забыли из того, что планировали. Результаты будут», — заверил политик.

#россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    10-го октября

    Бред, мы же знаем что наш стриженный военный с лишним весом один надерёт задницу России, кстати, куда он пропал, совсем не видно.

    18
    1
  • A
    Aleks
    10-го октября

    В ближайшее время...Ближайшее время-это бесконечность.😂 Все политики 21 века-это фуфлогоны. Появилось и работает-покажи.Вот тогда это действует.А так ...Одно словоблудие..Вова уже столько всего обещал,да и не он один. Целая подборка есть обещаний Путина.Чего только не обещал Трамп.Да любого правящего возьмите:И как можно было не обещать? Валайнис цены так заморозил,что чек страшно видеть на кассе ..

    10
    25
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    10-го октября

    Путин фуфлогон... А Орешник -- это украинские фантазии?

    16
    4
Читать все комментарии

