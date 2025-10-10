Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Китае ввели портовый сбор с американских кораблей 0 323

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Китае ввели портовый сбор с американских кораблей
ФОТО: Global Look Press

Китай с 14 октября вводит портовый сбор для кораблей из США.

С 14 октября Китай вводит портовый сбор для судов из США. Власти начнут взимать с кораблей, принадлежащих или используемых компаниями США, построенных в стране или ходящих под ее флагом, а также с тех судов, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25 процентами или более акций.

«С 14 октября будет взиматься сбор в размере 400 юаней (порядка 56 долларов) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года — 640 юаней (89 долларов) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года — 880 юаней (123 доллара) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года — 1120 юаней (157 долларов) за тонну нетто», — пояснили в ведомстве.

Меры объясняют ответным шагом на введение США портового сбора для китайских кораблей. Власти КНР предупреждали, что отреагируют на введение в США сборов с судов китайского производства еще в апреле 2025-го.

Тем временем администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хочет запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией, когда рейсы начинают или завершают маршрут в США. Американские перевозчики давно подвергают критике действующее разрешение для компаний из Китайской Народной Республики (КНР) летать над территорией РФ при условии, что правительство Штатов запретило подобные перелеты своим авиакомпаниям.

Читайте нас также:
#китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
Изображение к статье: США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
Изображение к статье: В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: Беларусь проверяет боеготовность армии
Беларусь проверяет боеготовность армии 139
Изображение к статье: x.com/geertwilderspvv
Лидер нидерландских правых популистов приостановил предвыборную кампанию из-за угроз 158
Изображение к статье: Австрийская столица евреев уважает. Иконка видео
Вена готова заплатить 40 000 000 евро, чтобы не унижали еврейского артиста 312
Изображение к статье: На экскурсию по Риму. Иконка видео
Власти Италии намерены запретить ношение паранджи и никабов 81

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии
Политика
Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии 1
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 93
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 22
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 104
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 111
Изображение к статье: Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии
Политика
Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии 1
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 93
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео