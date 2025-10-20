Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр просит Венецианскую комиссию оценить выход Латвии из Стамбульской конвенции 0 203

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
LETA
Изображение к статье: Министр просит Венецианскую комиссию оценить выход Латвии из Стамбульской конвенции

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") попросила Венецианскую комиссию дать заключение о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции в ускоренном порядке, чтобы независимо оценить правовые последствия такого шага на национальном и международном уровне, а также то, как это решение повлияет на международные обязательства Латвии и ее место в системе защиты прав человека Совета Европы (СЕ), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве юстиции.

Министр также призывает авторов идеи об отзыве конвенции дождаться и учесть мнение комиссии до того, как соответствующий законопроект будет представлен в первом чтении.

Министр подчеркивает, что если Латвия денонсирует конвенцию, то она станет единственным государством-членом ЕС, которое в одностороннем порядке вышло из конвенции СЕ, обеспечивающей защиту основных прав.

"Поэтому я считаю, что необходима авторитетная и независимая оценка правовых последствий такого беспрецедентного шага Латвии, который может поставить под угрозу общее правовое пространство в Европе", - сказала Либиня-Эгнере.

Венецианскую комиссию просят, в частности, высказать свое мнение о том, не противоречит ли такой шаг, формально допустимый и оправданный суверенитетом государства, принципам демократии и верховенства права.

Комиссия также должна оценить, способна ли национальная система Латвии обеспечить такой же уровень защиты основных прав, как и членство в конвенции.

Как сообщалось ранее, в прошлый четверг большинство депутатов Сейма поддержали декларацию, которую они представляют как "альтернативу Стамбульской конвенции", которую они, в свою очередь, намерены денонсировать.

Стамбульская конвенция вступила в силу в Латвии в мае прошлого года.

Читайте нас также:
#минюст #стамбул #венеция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В США пообещали догнать Россию в одной технологии
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В Нью-Йорке начал рушиться 102-этажный небоскреб
Изображение к статье: Компьютерная графика здания 432 Park Avenue: 432parkavenue.com
В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира»
Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира» 458
Изображение к статье: На Западе назвали последствия конфискации российских активов
На Западе назвали последствия конфискации российских активов 1 903
Изображение к статье: Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине
Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине 2 977
Изображение к статье: Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk
Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk 821

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 647
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 4
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 73
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
2
В Латвию едут король и королева 2 203
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 123
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 121
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 647
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 4
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 73

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео