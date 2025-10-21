Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине 2 1148

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине
ФОТО: Global Look Press

Европейские лидеры и Зеленский выступили с совместным заявлением по Украине.

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский выступили с совместным заявлением, в котором выразили согласие с позицией президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и призвали усилить давление на Россию. Его текст опубликован на сайте правительства Великобритании.

«Мы все едины в нашем стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», — сказано в заявлении.

Европейские лидеры выразили готовность усилить давление на российскую экономику и оборонную промышленность, а также объявили о выработке мер, которые позволят «использовать весь потенциал замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы». Отмечается, что вопросы дальнейшей поддержки Киева будут обсуждаться на предстоящих встречах Европейского совета и «коалиции желающих», которые состоятся на этой неделе.

Читайте нас также:
#война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ДД
    Давай Досвидания
    21-го октября

    Ез хочет встречи Уп чтобы продать ему без посредников а-то ещё процики зарядят

    0
    1
  • Е
    Ехидный
    21-го октября

    еще вчера бил себя в грудь , что и сантиметра земли русским не отдаст !!!??? там где поститутки учились ,Зе преподовал !!!

    26
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
Президент Перу объявил чрезвычайное положение в столице
Изображение к статье: x.com/presidenciaperu
Поставки Patriot в Украину будут происходить на коммерческой основе
Изображение к статье: Три четверти ракет уничтожают вражеские цели. Иконка видео
В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
Изображение к статье: В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
Изображение к статье: В пригороде Дублина прошли крупные столкновения полиции с протестующими
В пригороде Дублина прошли крупные столкновения полиции с протестующими 375
Изображение к статье: Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято
Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято 1 425
Изображение к статье: Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт
Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт 1 853
Изображение к статье: В старой гавани Гирне-Кирении. Иконка видео
Турецкий Северный Кипр хочет быть ближе к Европе 145

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 26
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 37
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 18
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 30
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 29
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 18
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 26
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 37
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео