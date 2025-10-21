Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Западе назвали последствия конфискации российских активов 1 1398

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Западе назвали последствия конфискации российских активов
ФОТО: Youtube

Норвежский политолог: если США украдут активы РФ, весь мир будет считать их изгоем.

Для США гораздо предпочтительнее не присоединяться к инициативе по конфискации российских активов. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Если США согласятся украсть российские активы, остальной мир (за пределами НАТО) будет считать их страной-изгоем в финансовом плане», — пояснил политолог.

Как иронизирует Дизен, для США «предпочтительнее, чтобы деньги украли европейцы». По его мнению, «репутация Европы стремительно падает от одной лишь мысли о легализации кражи».

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    21-го октября

    Ну так они всегда ворами были, не привыкать.

    51
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
Президент Перу объявил чрезвычайное положение в столице
Изображение к статье: x.com/presidenciaperu
Поставки Patriot в Украину будут происходить на коммерческой основе
Изображение к статье: Три четверти ракет уничтожают вражеские цели. Иконка видео
В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
Изображение к статье: В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
Изображение к статье: В пригороде Дублина прошли крупные столкновения полиции с протестующими
В пригороде Дублина прошли крупные столкновения полиции с протестующими 375
Изображение к статье: Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято
Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято 1 424
Изображение к статье: Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт
Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт 1 853
Изображение к статье: В старой гавани Гирне-Кирении. Иконка видео
Турецкий Северный Кипр хочет быть ближе к Европе 145

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 25
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 35
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 16
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 29
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 28
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 17
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 25
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 35
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео