Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина
ФОТО: Global Look Press

Сикорский: Польша не гарантирует, что самолет Путина принудительно не посадят.

Польша не может гарантировать, что самолет президента России Владимира Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, его слова приводит Wiadomosci.

«Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС). Поэтому мы не можем дать гарантии того, что независимый суд не прикажет нашему правительству задержать такой самолет», — сообщил дипломат.

Сикорский также отметил, что запрет на въезд российских самолетов действует на всей территории Европейского союза (ЕС). При этом он указал на то, что из России в Венгрию «можно долететь через Турцию, Черногорию и Сербию».

Ранее глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил, что страна ЕС готова предоставить воздушный коридор для перелета самолета Путина в Венгрию на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Министр подчеркнул, что предоставление всех условий для достижения мира является логичным шагом.

Оставить комментарий

(6)
  • ДД
    Давай Досвидания
    21-го октября

    Ту 160 с ядерными боеголовками на борту попробуй посади

    3
    1
  • Д
    Дед
    21-го октября

    Я думаю, что Доня отрегулирует вопросы с этими недоумками.

    14
    3
  • З
    Злой
    21-го октября

    Я уже писал- пусть в Москве встречаются, от запада любой подляны ждать можно, такой народец!

    29
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го октября

    Теперь мы видим, кто желает продолжения войны! Тот кто не хочет встречи переговоров Путина и Трампа о мирном урегулировании.

    49
    4
  • З
    Злой
    Бесс Толковый
    21-го октября

    Ну так и называют их- коалиция желающих.

    14
    4
  • З
    Злой
    Бесс Толковый
    21-го октября

    Сами трусливые псы поджавшие хвосты , так руками Украины хотят дерьма.

    14
    3
Читать все комментарии

Видео