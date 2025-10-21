Молодой глава правительства пользуется безграничным доверием президента.
Поддержка в Национальном Собрании обеспечивается голосами социалистов.
Тучи сгущаются над французами: проект бюджета, подготовленный недавно назначенным премьер-министром Себастьеном Лекорню (39), предусматривает существенный удар по кошелькам миллионов граждан.
Мало никому не покажется. Премьер-министр не пощадил никого: ни пенсионеров, ни молодежь, ни малый бизнес, ни хронически больных… Вот основные пункты нового бюджета:
Заморозка пенсий
Повышение НДС для самозанятых и ремесленников
Заморозка шкалы подоходного налога, что автоматически ведёт к её повышению
Заморозка социальных пособий
Отмена 10%-ной надбавки к пенсии
Отмена налоговой льготы на оплату обучения
Заморозка суточных для лиц, осуществляющих уход
Удвоение франшиз на лекарства, медицинскую транспортировку и определённые виды ухода за больными
Налогообложение суточных выплат по длительным болезням, начиная с 2000 евро в месяц
Сокращение и отмена пособия на доступное жильё для иностранных студентов
– Отмена льгот по взносам для стажеров, что означает сокращение их дохода примерно на 50 евро в месяц
– Отмена помощи с получением водительских прав для этих же стажеров
– Сокращение компенсации расходов на хронические заболевания
– Сокращение субсидий местным органам власти на 5 миллиардов евро
Показательно, что вотум недоверия изобретательному премьер-министра провалился в парламенте. Депутаты, которых выбирал народ прошлым летом, получается, согласны с мерами, предложенными Лекорню.
«Я знала, что социалисты предадут. Во-первых, они уже делали это неоднократно, а во-вторых, на самом деле им просто нужно было оправдание, чтобы не голосовать за вотум», — заявила глава фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.
«Бюджет, предложенный Себастьяном Лекорню, — это полная противоположность требованиям левых, а также обещаниям, данным нами избирателям в прошлом году», — заявил на Europe 1 и национальный координатор крайне левой LFI Манюэль Бомпар. «Это удручающе», — сказал он, комментируя сообщения о тайных переговорах между Оливье Фором и Себастьеном Лекорню. «Я призываю депутатов-социалистов не подчиняться», — добавил он.
