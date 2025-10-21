Тучи сгущаются над французами: проект бюджета, подготовленный недавно назначенным премьер-министром Себастьеном Лекорню (39), предусматривает существенный удар по кошелькам миллионов граждан.

Мало никому не покажется. Премьер-министр не пощадил никого: ни пенсионеров, ни молодежь, ни малый бизнес, ни хронически больных… Вот основные пункты нового бюджета:

Заморозка пенсий

Повышение НДС для самозанятых и ремесленников

Заморозка шкалы подоходного налога, что автоматически ведёт к её повышению

Заморозка социальных пособий

Отмена 10%-ной надбавки к пенсии

Отмена налоговой льготы на оплату обучения

Заморозка суточных для лиц, осуществляющих уход

Заморозка всех социальных пособий

Удвоение франшиз на лекарства, медицинскую транспортировку и определённые виды ухода за больными

Налогообложение суточных выплат по длительным болезням, начиная с 2000 евро в месяц

Сокращение и отмена пособия на доступное жильё для иностранных студентов

– Отмена льгот по взносам для стажеров, что означает сокращение их дохода примерно на 50 евро в месяц

– Отмена помощи с получением водительских прав для этих же стажеров

– Сокращение компенсации расходов на хронические заболевания

– Сокращение субсидий местным органам власти на 5 миллиардов евро

Показательно, что вотум недоверия изобретательному премьер-министра провалился в парламенте. Депутаты, которых выбирал народ прошлым летом, получается, согласны с мерами, предложенными Лекорню.

«Я знала, что социалисты предадут. Во-первых, они уже делали это неоднократно, а во-вторых, на самом деле им просто нужно было оправдание, чтобы не голосовать за вотум», — заявила глава фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

«Бюджет, предложенный Себастьяном Лекорню, — это полная противоположность требованиям левых, а также обещаниям, данным нами избирателям в прошлом году», — заявил на Europe 1 и национальный координатор крайне левой LFI Манюэль Бомпар. «Это удручающе», — сказал он, комментируя сообщения о тайных переговорах между Оливье Фором и Себастьеном Лекорню. «Я призываю депутатов-социалистов не подчиняться», — добавил он.