Бывший президент Франции Николя Саркози сегодня начинает отбывать пятилетний тюремный срок в тюрьме Санте в Париже, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Как сообщалось ранее, 25 сентября Парижский суд приговорил 70-летнего Саркози к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в преступном сговоре, связанном с незаконным получением финансирования для предвыборной кампании от тогдашнего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Саркози стал первым бывшим президентом Франции после Второй мировой войны и первым главой государства страны — члена Европейского союза, оказавшимся за решёткой.

Саркози отрицает свою вину и подал апелляцию сразу после оглашения приговора. Повторное рассмотрение дела ожидается в ближайшие месяцы.

В тюрьме Санте есть отдельная зона для заключённых, которым требуется особая защита, в том числе известных личностей.

Учитывая возраст, Саркози может подать прошение об условно-досрочном освобождении сразу после прибытия в тюрьму — такая возможность во Франции предусмотрена для заключённых старше 70 лет.

В минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон принял Саркози в Елисейском дворце, а министр юстиции Франции Жеральд Дарманен пообещал навестить его в тюрьме.