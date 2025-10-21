Baltijas balss logotype
Словакия отказывается поддержать новые санкции против России 2 292

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Словакия отказывается поддержать новые санкции против России
ФОТО: Unsplash.com

Из всех стран Евросоюза только Словакия продолжает возражать против введения нового пакета санкций против России, который планируется обсудить на саммите ЕС на этой неделе, пишет LETA со ссылкой на EUobserver.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в понедельник в Люксембурге заявил, что Словакия требует письменных гарантий от лидеров ЕС по снижению цен на энергоресурсы и защите автопрома, прежде чем согласится на 19-й пакет санкций против России. «Поэтому мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией и работаем над итоговым документом [саммита]», — пояснил министр.

В понедельник в Люксембурге состоялся Совет ЕС по иностранным делам, на котором обсуждалась дальнейшая поддержка Украины и меры по сдерживанию России.

Австрия, которая до недавнего времени также не поддерживала новый пакет санкций, в выходные отказалась от своих требований — спасти австрийский банк с помощью двух миллиардов евро из замороженных российских активов — и согласилась на введение санкций. Таким образом, Словакия осталась единственной страной ЕС, выступающей против новых ограничительных мер.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в понедельник в Люксембурге подчеркнула, что вето Словакии неприемлемо, указав, что автомобили и санкции против России — это совершенно разные вопросы. Разочарование позицией Словакии выразил и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Министры иностранных дел ЕС в понедельник также подтвердили поддержку Украины. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы призвал Украину уступить территории России, отметила: если Россия получит то, чего хочет, это станет опасным сигналом для других агрессоров по всему миру.

Браже напомнила, что у ЕС есть геополитический козырь — замороженные активы России на сумму более 200 миллиардов евро. «Все понимают, что эти активы в Россию не вернутся», — добавила она.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что эти средства будут использованы для помощи Украине в закупке вооружений. Ожидается, что этот шаг может быть сделан до конца года.

#словакия #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го октября

    Опять наша скотница роток раззявила на чужие деньги. Она хоть понимает, что после откровенного грабежа все начнут выводить свои активы из Европы? И тогда гейропейсам придётся возвращаться жить в пещеры и мыться только при рождении и при похоронах...

  • ПВ
    Против Всех
    21-го октября

    У каждого человека есть голова и свое мнение, только у дураков его нет, соответственно союз не означает 100% подчинения только взаимовыгодные договорённости

