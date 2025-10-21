Baltijas balss logotype
В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе 1 1765

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
ФОТО: Global Look Press

МИД Бельгии призвал к участию ЕС и Украину во встрече Путина и Трампа.

МИД Бельгии призвал к участию представителей Европейского союза (ЕС) и Украины во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Бельгия напоминает, что любая инициатива, направленная на урегулирование, должна быть поддержана при условии полного соблюдения международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Бельгия считает, что любая дискуссия о мире или прекращении огня, которая заслуживает доверия, должна вестись при участии Украины и Евросоюза», — отмечается в заявлении.

Также в ведомстве указали, что Брюссель «принял к сведению» информацию о возможном саммите глав России и США в Будапеште.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
1
0
2
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • NB
    Nose Bose
    21-го октября

    мид ничего в мире назвал условие ничего в мире, похвально ничего :)

    23
    3

