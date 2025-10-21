МИД Бельгии призвал к участию ЕС и Украину во встрече Путина и Трампа.

МИД Бельгии призвал к участию представителей Европейского союза (ЕС) и Украины во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Бельгия напоминает, что любая инициатива, направленная на урегулирование, должна быть поддержана при условии полного соблюдения международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Бельгия считает, что любая дискуссия о мире или прекращении огня, которая заслуживает доверия, должна вестись при участии Украины и Евросоюза», — отмечается в заявлении.

Также в ведомстве указали, что Брюссель «принял к сведению» информацию о возможном саммите глав России и США в Будапеште.