Польские правоохранительные органы в последние месяцы задержали 55 человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, пишет POLSKIE RADIO.

Как уже сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире заявил, что в последние дни службы безопасности в разных регионах страны задержали восьмерых человек, подозреваемых в подготовке саботажа в нескольких польских регионах. Позже представители власти уточнили, что в ходе более широкого расследования в целом были задержаны 55 человек.

Эти лица являются подозреваемыми в рамках нескольких отдельных, многоаспектных расследований деятельности российских разведслужб в Польше.

Среди задержанных — 21‑летний гражданин Украины Данило Х., который, как сообщалось, занимался шпионажем в Польше и Румынии. Он был задержан 16 октября неподалёку от Варшавы во взаимодействии с румынской разведкой. Ещё двое граждан Украины, связанные с Данило Х., были задержаны в Бухаресте.

На следующий день после задержания прокуроры выдвинули Данило Х. обвинение в деятельности в интересах российских разведслужб против Польши с подготовкой саботажа. Ему назначен трёхмесячный арест до суда.

Власти установили, что подозреваемые создали сеть для транспортировки взрывчатых веществ через Польшу и Румынию в Украину.

Расследование по этим делам продолжается.