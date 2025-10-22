Baltijas balss logotype
Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками 0 89

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками

В Дублине вспыхнули антимигрантские протесты. Акции переросли в беспорядки. Задержаны шесть человек. Поводом к манифестациям стало нападение беженца на десятилетнюю девочку. Мужчине предъявлены обвинения. В ирландской столице Дублине в ходе антимигрантских протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией. Задержаны по меньшей мере шесть человек.

Манифестации вспыхнули на следующий день после того, как 26-летнему просителю убежища были предъявлены обвинения в связи с предполагаемым сексуальным насилием в отношении десятилетней девочки.

Во вторник вечером сотни людей собрались у гостиницы CityWest в западной части Дублина, где проживают беженцы. Участники акции требовали наказать виновного.

Многие демонстранты держали в руках ирландские флаги и скандировали националистические лозунги, выступая за жесткую политику в сфере миграции.

Протест начинался мирно, но в какое-то время протестующие стали кидать в стражей порядка бутылки и булыжники, и подожгли полицейский автомобиль, припаркованный у отеля.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин отметил, что понимает гнев людей, но осудил тех, кто спровоцировал беспорядки во время протеста.

"Не может быть никакого оправдания гнусным оскорблениям в их адрес, а также попыткам нападения на сотрудников полиции, которые шокируют всех здравомыслящих людей", - сказал он.

"Я благодарю сотрудников ирландской полиции, которые действовали мужественно и быстро, чтобы восстановить порядок".

Глава правительства пообещал привлечь к ответственности виновного в нападении на маленькую девочку.

По данным Tusla, агентства страны по делам детей и семьи, девочка, на которую предположительно было совершено нападение, находилась на попечении государства и "сбежала" во время поездки в центр города.

Выступая в парламенте Михол Мартин заявил, что он признает беспокойство многих людей по поводу этого инцидента. "Очевидно, что государство не выполнило свои обязательства по защите этого ребенка", - сказал он.

Два года назад в Дублине произошли беспорядки после того, как трое детей подверглись нападению возле школы. Нападавшим, предположительно был мигрант.

В последние годы в Ирландии участились демонстрации против мигрантов и беженцев, в том числе поджоги жилья для просителей убежища. Участники протестов жалуются на рост преступности и нехватку жилья.

