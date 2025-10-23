Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трое заключённых доставлены в полицию за угроз Саркози 1 252

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трое заключённых доставлены в полицию за угроз Саркози
ФОТО: twitter

Парижская полиция задержала троих заключённых тюрьмы Сантэ за возможные угрозы бывшему президенту Франции Николя Саркози, сообщили в среду французские СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Ранее сообщалось, что во вторник Саркози начал отбывать в тюрьме Сантэ назначенное судом пятилетнее заключение за незаконное финансирование предвыборной кампании. Экс-президента в тюрьме охраняют два сотрудника службы безопасности.

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как после прибытия Саркози другие заключённые угрожают ему. Всё это снял один из заключённых.

СМИ сообщили, что прокуратура начала расследование по факту угроз убийством. Также был проведён обыск, в ходе которого были обнаружены и конфискованы два мобильных телефона.

Адвокат Саркози указал, что бывший президент содержится в изолированной и особо охраняемой зоне тюрьмы, но он не пользуется какими-либо особыми привилегиями.

Учитывая его возраст, Саркози подал ходатайство об условно-досрочном освобождении сразу после прибытия в тюрьму. Во Франции такая возможность предусмотрена для заключённых старше 70 лет.

Читайте нас также:
#франция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    23-го октября

    как живую вижу картинку - тебе вилкой в глаз или в жопу раз ???!!!

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Изображение к статье: Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Изображение к статье: Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
Изображение к статье: Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
«АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: «АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом?
Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом? 2 919
Изображение к статье: Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ
Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ 225
Изображение к статье: Любовь принца к диким животным обернулась боком. Иконка видео
Принц Гарри патронирует неоколониализму в Африке, утверждают расследователи 133
Изображение к статье: Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески
Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески 2 602

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 502
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3955
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 502

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео