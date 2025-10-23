Парижская полиция задержала троих заключённых тюрьмы Сантэ за возможные угрозы бывшему президенту Франции Николя Саркози, сообщили в среду французские СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Ранее сообщалось, что во вторник Саркози начал отбывать в тюрьме Сантэ назначенное судом пятилетнее заключение за незаконное финансирование предвыборной кампании. Экс-президента в тюрьме охраняют два сотрудника службы безопасности.

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как после прибытия Саркози другие заключённые угрожают ему. Всё это снял один из заключённых.

СМИ сообщили, что прокуратура начала расследование по факту угроз убийством. Также был проведён обыск, в ходе которого были обнаружены и конфискованы два мобильных телефона.

Адвокат Саркози указал, что бывший президент содержится в изолированной и особо охраняемой зоне тюрьмы, но он не пользуется какими-либо особыми привилегиями.

Учитывая его возраст, Саркози подал ходатайство об условно-досрочном освобождении сразу после прибытия в тюрьму. Во Франции такая возможность предусмотрена для заключённых старше 70 лет.