Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Так он отреагировал на одну из публикаций венгерского коллеги Петера Сийярто.

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — прим.), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал он.

Орбан ответил на угрозу

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан отреагировал на заявление польского министра.

"Это возмутительно", - заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Советник венгерского лидера считает, что высказывание Сикорского относится к «самым темным глубинам военной истерии». По его словам, глава МИД Польши пытается «свести на нет польско-венгерские отношения».