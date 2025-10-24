В Тульской области на предприятии химической промышленности разместят аэростатную систему защиты от беспилотников. Тендер на поставку дирижаблей с сеткой обнаружило Daily Storm. По данным издания, это пока единственный подобный госзаказ в России. Название предприятия и детали контракта не раскрываются из соображений безопасности.

Технология аэростатных заграждений применялась еще в Первую мировую и во времена Великой Отечественной войны для защиты городов от авиаударов. Принцип остался прежним: в небе между дирижаблями натягивается сеть, только теперь — для перехвата дронов.

В госсекторе подобные решения внедряют с трудом, в том числе из-за дороговизны: стоимость одной системы превышает 9 млн рублей, отметил коммерческий директор инжинирингового центра «Стратосферные системы» Вадим Тимошенко. «Все упирается в бюджет, мы предлагали регионам наши услуги, но там говорят, мол, вы привезите, поставьте, мы полгода поэксплуатируем, и если все будет хорошо, эту систему закажем. Обычно разговоры сводятся только к этому», — уточнил он. При этом Тимошенко сообщил о наличии заказов от частников. Создание и установка системы занимают примерно месяц.

По утверждению Тимошенко, аэростатные заграждения эффективнее обычных «наземных» сетей, если использовать их для защиты заводов и нефтехранилищ, но закрыть ими весь город невозможно. Он добавил, что конфигурация конструкции зависит от местности и удаленности объекта от линии фронта, а современные сети способны противостоять новейшим беспилотникам, в том числе с дюралевыми крыльями и скоростью 800 км в час.

России необходимо разворачивать аэростатные заграждения «по линии от Балтики до Черного моря» и создавать «воздухоплавательные воинские части» на местном уровне, где могли бы служить росгвардейцы, добровольцы и солдаты-срочники, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. «Но это тоже мероприятие не очень дешевое, потому что нужно непосредственно на земле строить специальный ангар, где аэростат будет храниться, обслуживаться», — признал он.

По мнению Кнутова, установка аэростатных систем должна быть задачей государства, поскольку оно отвечает за безопасность, вопросы которой требуют решений «на профессиональном уровне».

О создании в России системы защиты от беспилотников из сети парящих аэростатов сообщалось еще год назад. Она получила название «Барьер». Разработчик утверждал, что система прошла испытания на полигоне и способна ловить дроны на высоте до 300 метров, а один аэростат выдерживает нагрузку до 30 кг. При этом некоторые украинские БПЛА гораздо тяжелее. Например, беспилотник «Лютый» весит 250-300 кг, а E-300 Enterprise — до 540 кг.