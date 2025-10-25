Во время форума по вопросам безопасности и внешней политики «Рижская конференция 2025» в интервью агентству LETA бывший заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности, а также директор Агентства контрразведки и безопасности Минобороны США (DCSA) Дэвид Кетлер подчеркнул, что война в Украине сильно изменила не только Европу и США, но и самого агрессора — Россию. По его словам, необходимо избавиться от иллюзий о неизбежности российской победы и о безграничной способности русских терпеть ради её достижения.

«Россия уже не та, что была в начале войны, — отметил Кетлер. — Путин действительно перевёл российское общество на рельсы военного времени. Через экономику, внутренние репрессии, пропаганду, мобилизацию общества на поддержку войны он сделал поддержание внутреннего подавления и внешней агрессии целью всей российской системы. Россия определённо уже не та, что была до войны или даже в её начале».

Хотя, по его словам, признаки изменения настроений в российском обществе пока неубедительны, да и социологическим опросам в стране давно нельзя доверять, Кетлер признаёт: очень трудно понять, что на самом деле думает о войне среднестатистический россиянин.

«Тем не менее, очень важно разрушить иллюзию, которую пытаются поддерживать россияне — о своей неизбежной победе. Точно так же следует избавиться от иллюзии о якобы безграничной способности русских терпеть страдания ради победы. Обе иллюзии очевидно ложны, и обе можно нейтрализовать», — подчеркнул Кетлер.

Он считает, что строить будущее общества на репрессиях и военной машине, а также на внешней агрессии, не отражающей настроения внутри страны и противоречащей международному праву, — это неправильно и неустойчиво.

Отвечая на вопрос о постоянных провокациях со стороны России в отношении Европы, Кетлер согласился, что в определённой степени это может быть признаком отчаяния Кремля в условиях непоколебимой поддержки Украины со стороны союзников.

«Я не уверен, что мы до конца понимаем логику этих действий, но нам важно не делать поспешных выводов. Я видел, как некоторые западные военные аналитики уже предполагают, что это может быть началом расширения войны против Запада. Думаю, это крайне преждевременно. Мы должны быть уверены, прежде чем делать такие заявления», — указал Кетлер.

Бывший заместитель генсека НАТО также согласился с высказанным на конференции мнением бывшего председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра о том, что на каждую провокацию реагировать не обязательно:

«То, что кто-то провоцирует, не означает, что вы обязаны поддаться. Реакция не должна быть шаблонной. Вы можете ответить иначе. Важно сохранять хладнокровие, демонстрировать решимость, единство и не исключать ни один из возможных сценариев действий».

Комментируя сравнение с действиями Турции, которая в 2015 году сбила нарушивший границу российский военный самолёт, Кетлер напомнил, что рядом с границей шла война. Однако он не согласился с мнением, что реакция стран НАТО на российские провокации была недостаточно решительной.

«Хочу вернуться к стратегическому вопросу: со стороны Запада, НАТО и ЕС реакция была колоссальной, особенно с начала войны в Украине. Сейчас у нас больше НАТО — буквально. После начала войны к Альянсу присоединились два новых союзника, и НАТО стало ближе к границам России, что позволяет лучше сдерживать её и, если потребуется, эффективнее защищаться. У нас больше готовности, больше возможностей. Это тоже формы ответа, и я бы не сказал, что Россия осталась безнаказанной. Напротив, редко можно видеть такую прямую реакцию», — подчеркнул он.

Кетлер согласился с тем, что российские провокации в определённой мере сделали Запад сильнее.

«Да, реакция вовлечённых стран была ответственной, сбалансированной и продуманной. Их сотрудничество с союзниками привело к важным мерам со стороны ЕС и НАТО, направленным на укрепление позиций сдерживания и обороны. Это действительно важно», — добавил он.

На вопрос о перспективах мира в Украине бывший глава разведслужб отказался спекулировать, но подчеркнул, что самое главное — как можно скорее прекратить страдания людей, и чтобы мир был справедливым и устойчивым.

«Несправедливый мир может оказаться недолговечным, потому что его очень трудно реализовать. И всё же вероятность того, что все получат именно то, чего хотят, — крайне мала. Для достижения такого мира потребуется значительная политическая, дипломатическая и военная работа. Именно поэтому я ещё раз подчёркиваю: единство и решимость Украины и её сторонников чрезвычайно важны», — сказал Кетлер.

Ссылаясь на пример Франции и Германии после Второй мировой войны — на то, насколько близки сегодня обе страны в культурном, гражданском, политическом и дипломатическом аспектах, а также в структурах НАТО, — Кетлер выразил надежду, что примирение между русскими и украинцами также возможно.

«Потому что примирение — это главный залог справедливого и долгосрочного мира в будущем, — подчеркнул он. - Надеюсь, я не звучал чрезмерно оптимистично, говоря это. В сущности я циник — бывший разведчик. Но всё же я считаю, что примирение было бы наилучшим исходом для всех. Сколько времени это займёт — другой вопрос. Это не происходит за один день. Должно смениться поколение, как это случилось с Францией и Германией».