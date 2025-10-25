Baltijas balss logotype
Необходимо избавиться от иллюзий о безграничной способности русских терпеть во имя победы - экс-замгенсека НАТО 18 4151

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Во время форума по вопросам безопасности и внешней политики «Рижская конференция 2025» в интервью агентству LETA бывший заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности, а также директор Агентства контрразведки и безопасности Минобороны США (DCSA) Дэвид Кетлер подчеркнул, что война в Украине сильно изменила не только Европу и США, но и самого агрессора — Россию. По его словам, необходимо избавиться от иллюзий о неизбежности российской победы и о безграничной способности русских терпеть ради её достижения.

«Россия уже не та, что была в начале войны, — отметил Кетлер. — Путин действительно перевёл российское общество на рельсы военного времени. Через экономику, внутренние репрессии, пропаганду, мобилизацию общества на поддержку войны он сделал поддержание внутреннего подавления и внешней агрессии целью всей российской системы. Россия определённо уже не та, что была до войны или даже в её начале».

Хотя, по его словам, признаки изменения настроений в российском обществе пока неубедительны, да и социологическим опросам в стране давно нельзя доверять, Кетлер признаёт: очень трудно понять, что на самом деле думает о войне среднестатистический россиянин.

«Тем не менее, очень важно разрушить иллюзию, которую пытаются поддерживать россияне — о своей неизбежной победе. Точно так же следует избавиться от иллюзии о якобы безграничной способности русских терпеть страдания ради победы. Обе иллюзии очевидно ложны, и обе можно нейтрализовать», — подчеркнул Кетлер.

Он считает, что строить будущее общества на репрессиях и военной машине, а также на внешней агрессии, не отражающей настроения внутри страны и противоречащей международному праву, — это неправильно и неустойчиво.

Отвечая на вопрос о постоянных провокациях со стороны России в отношении Европы, Кетлер согласился, что в определённой степени это может быть признаком отчаяния Кремля в условиях непоколебимой поддержки Украины со стороны союзников.

«Я не уверен, что мы до конца понимаем логику этих действий, но нам важно не делать поспешных выводов. Я видел, как некоторые западные военные аналитики уже предполагают, что это может быть началом расширения войны против Запада. Думаю, это крайне преждевременно. Мы должны быть уверены, прежде чем делать такие заявления», — указал Кетлер.

Бывший заместитель генсека НАТО также согласился с высказанным на конференции мнением бывшего председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра о том, что на каждую провокацию реагировать не обязательно:

«То, что кто-то провоцирует, не означает, что вы обязаны поддаться. Реакция не должна быть шаблонной. Вы можете ответить иначе. Важно сохранять хладнокровие, демонстрировать решимость, единство и не исключать ни один из возможных сценариев действий».

Комментируя сравнение с действиями Турции, которая в 2015 году сбила нарушивший границу российский военный самолёт, Кетлер напомнил, что рядом с границей шла война. Однако он не согласился с мнением, что реакция стран НАТО на российские провокации была недостаточно решительной.

«Хочу вернуться к стратегическому вопросу: со стороны Запада, НАТО и ЕС реакция была колоссальной, особенно с начала войны в Украине. Сейчас у нас больше НАТО — буквально. После начала войны к Альянсу присоединились два новых союзника, и НАТО стало ближе к границам России, что позволяет лучше сдерживать её и, если потребуется, эффективнее защищаться. У нас больше готовности, больше возможностей. Это тоже формы ответа, и я бы не сказал, что Россия осталась безнаказанной. Напротив, редко можно видеть такую прямую реакцию», — подчеркнул он.

Кетлер согласился с тем, что российские провокации в определённой мере сделали Запад сильнее.

«Да, реакция вовлечённых стран была ответственной, сбалансированной и продуманной. Их сотрудничество с союзниками привело к важным мерам со стороны ЕС и НАТО, направленным на укрепление позиций сдерживания и обороны. Это действительно важно», — добавил он.

На вопрос о перспективах мира в Украине бывший глава разведслужб отказался спекулировать, но подчеркнул, что самое главное — как можно скорее прекратить страдания людей, и чтобы мир был справедливым и устойчивым.

«Несправедливый мир может оказаться недолговечным, потому что его очень трудно реализовать. И всё же вероятность того, что все получат именно то, чего хотят, — крайне мала. Для достижения такого мира потребуется значительная политическая, дипломатическая и военная работа. Именно поэтому я ещё раз подчёркиваю: единство и решимость Украины и её сторонников чрезвычайно важны», — сказал Кетлер.

Ссылаясь на пример Франции и Германии после Второй мировой войны — на то, насколько близки сегодня обе страны в культурном, гражданском, политическом и дипломатическом аспектах, а также в структурах НАТО, — Кетлер выразил надежду, что примирение между русскими и украинцами также возможно.

«Потому что примирение — это главный залог справедливого и долгосрочного мира в будущем, — подчеркнул он. - Надеюсь, я не звучал чрезмерно оптимистично, говоря это. В сущности я циник — бывший разведчик. Но всё же я считаю, что примирение было бы наилучшим исходом для всех. Сколько времени это займёт — другой вопрос. Это не происходит за один день. Должно смениться поколение, как это случилось с Францией и Германией».

Оставить комментарий

(18)
  • З
    Злой
    25-го октября

    Намёк понял, окончательно закрою накопительный счёт пока подобные выродки принудительно не забрали все деньги по причине форс мажора на свои бредовые военные идеи.

    62
    1
  • Д
    Добрый
    Злой
    25-го октября

    Если в раше ,в частности в Питере всё классно,зачем ты,бедолага,мучаешься в Латвии?Отказывайся от гражданства Латвии,переезжай в Питер,будешь скупать в магазинах,что душа пожелает.Станешь счастливым.А то тебе в Латвии совсем тоскливо.Почти каждый день комментарии строчишь:как тебе здесь плохо,все-негодяи и гады.Вперёд в рашу,стань счастливым

    3
    13
  • Вк
    Виардо кузнецова
    25-го октября

    Не было бы никакой войны ,если бы Запад не совал свой нос к границам России.Она имеет права защищать свои границы от врагов.А запад для России враг.А сейчас это война олигархов за ресурсы,Но по предсказаниям ясновидящих(Ванги например) Киев будет подвлиянием России.Ванга любила Россию и предсказала, что Путин поднимет ее мощь, которую растерял пьянь Ельцин и продал Горбач

    64
    2
  • A
    Aleks
    Виардо кузнецова
    25-го октября

    Почитайте данные Росстата совсем недавние и увидите как Путин поднял мощь России,если уже закрываются военные заводы ,которые давали большой ВВП и ещё многое другое Путин-это Продолжатель дела Гарбера и Эльцина и никто б не посадил его в кресло ,если б политика была изменена.Она просто чуток подкорректировала для того ,чтобы народ не поднялся.

    2
    19
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    25-го октября

    До сих пор русские перетерпели всех, Золотую Орду, Французов, Третий рейх. Может конечно терпелка у них сломалась, и они уже не те. Но, как житель Запада, я не горю желанием это проверять. Потому что русские приходили в столицы предидущих проверяльщиков, и в Берлин, и в Париж.

    71
    1
  • С
    Сарказм
    Жан-Марко Фердыщенко
    25-го октября

    Под Золотую Орду они вообще-то просто легли и многие небезосновательно считают, что иго сильно поменяло менталитет, и у современных рабсиян намного больше общего с азиатами, чем с Киевской Русью и в общем-то Московитское царство можно считать прямым продолжателем традиций именно Орды. От французов они в общем-то просто смогли достаточно далеко и быстро убежать, остальное доделали расстояния и зима, победа над Третьим Рейхом оказалась настолько пирровой, что рашнофициоз до сих пор не осмеливается озвучить реальные цифры потерь и повторить подобное просто не получится, таких ресурсов более нет. Что касается настоящего, то до сих пор превалирующая концепция была: "мы тут маленько поспецоператорствовуем, но вы не переживайте, у вас жизнь будет как обычно, так, мелкие неудобства на короткий срок, надо немного потерпеть, и все наладится. На фронт пойдут и будут там дохнуть нищие и зэки, а у вас все будет хорошо: клубешники, рестораны, супермаркеты, Турция в отпуск, еще и бабосов на госконтрактах поднимите". Но "немножко потерпеть" расстянулось на 4 года, наиболее же мозговитые понимают, что конца-края этому не видно, что "как прежде" еще не будет многие годы, что ресурсы на поддержание видимости "у нас все как раньше, никакой войны" стремительно заканчиваются, нищие и зеки для мясных штурмов заканчиваются тоже и на горизонте маячит мобилизация, а главное - нет никакого даже проекта "светлого будущего", вот типа победим и будет счастье. Неа, не будет, и победы толком не видать, и экономика полным ходм дет в *опу и остановить этот процесс даже в среднесрочной перспективе не представляется возможным и победа нихрена никому не даст, кроме балласта разрушенных в 0, загаженных и обезлюдивших территорий, которых у рашки и без бомбаса хоть попой ешь, а внутренний террор, старцы на троне и вокруг, товарищ майор за плечом, коррупция и прочие прелести диктатуры фашистского толка - никуда не денутся. + сотни тысяч мужиков, привыкших убивать, пытать, мародерить, насиловать и получать несусветные бапки, котрые другим способом им никак не заработать, зашкаливающая ненависть в обществе и сорванные предохранители, когда гибель десятков и сотен тысяч за идею перестает быть трагедией и становится статистикой. Это скорее напоминает сценарий Первой Мировой, когда миллионы мужиков загнали в окопы ради никому не ясных целей, перспектив победы откуда в общем-то не просматривалось, война скатилась в позционно-окопную, а любые попытки наступления заканчивались гигантскими птоерями без видимых результатов, верхушка прогнила насквозь и была крайне неэффективной, в экономике начались большие проблемы, а тут еще большевики со своей пропагандой подоспели. И там-то как раз недотерпели.

    1
    28
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Жан-Марко Фердыщенко
    25-го октября

    Сарказя, никто не читает твои простыни, не льсти себе.

    24
    2
  • С
    Сарказм
    Жан-Марко Фердыщенко
    25-го октября

    Вот поэтому ты как был балбесом с единственной извилиной, забитой пропагандистскоим мусором, так и останешься. И будешь и далее писать чушь про "перетерпели".

    2
    16
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Жан-Марко Фердыщенко
    25-го октября

    Ты-то мои комменты читаешь, и отвечаешь, пыжишься, наверное аргументы ищешь, стараешься. А не трачу время на твои глупые измышления, я книги читаю в это время. И кто из нас балбес? Вопрос риторический, не отвечай.

    4
    1
  • С
    Сарказм
    Жан-Марко Фердыщенко
    25-го октября

    Да не свисти, судя по уровню, ты дальше колобка и пропагандистских роликов для самых тупых от Мединского никуда не продвинулся. Я же просто не привык быть голословным, прежде чем назвать кого-то балбесом - аргументирую свою точку зрения. Тебе на это ответить нечего, потому что балбес и в колобке ничего для опровержения не написано. Поэтому ты беспомощно блеешь и бравируешь тем, что не в состоянии одолеть и воспринять достаточно короткий и несложный текст, т.е. своей дуростью. Даннинг с Крюгером рыдают в сторонке, им вряд ли подвернулась столь блестящая иллюстрация синдрома их имени, как ты.

    0
    1
  • A
    Aleks
    25-го октября

    Тут один Геббельс говорит,что общался с россиянами ,,Никогда ещё евреи не жили так хорошо как при Путине,,Главный раввин России Берл Лазар,2012 год Наверное ,с этими общался . А генерал Гурулев,депутат от Сибири,как то заявил,что люди идут воевать,чтобы заработать,потому что сразу таких денег у них в крае не заработаешь и платят не так много За это тут же был снят с комитета по обороне в Думе.Легко ж посмотреть какие зарплаты у учителей и медиков,как растет коммуналка и цены на продукты.Как обыдлячивают людей через образование и многое другое,чего и у нас в достатке. Так что не надо еврейских сказок,притом с утра 👽🔯😈

    5
    36
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го октября

    Это здорово что и Рига, и Латвия в целом является триггером дураков и дурости. Это очередной прорыв!!!

    58
    1
  • A
    Aleks
    25-го октября

    Если,как говорит власть России,Путина поддерживает чуть ли не 90% населения,то зачем тогда глушить Фейсбук,Воцап и Телеграмм?! Чего же так боится иудейская власть России? Наверное того же,чего боится иудейская власть Украины. Когда товарищи убиенных поймут и из родственники,во что втянули фашисты славян и чью волю они выполняют и тогда не будет никакого УК и его статей,а все будет жёстко и по взрослому,поэтому для Путина и Зеленского дружба украинцев и русских как страшный сон как и для олигархата стран. Дружба латышей и русских не нужна и в Латвии и кураторы этих трёх стран очень боятся обьединения,потому что в концовке им грозит смерть за все содеянное, о чем и предупреждал российский учёный ядерщик Норштейн,обращаясь к своим собратьям

    • Если русские узнают,что вы сделали со страной и с ними,то вас просто убьют.
    12
    41
  • Д
    Дед
    25-го октября

    Из общений с россиянами могу сделать вывод, что все в принципе довольны Путиным. Работы валом, зарплаты медленно , но растут, на войну никого не гонят, идет, тот кто хочет и за деньги, у кого кончились контракты успешно возвращаются. Да, есть погибшие, но они шли туда осознавая риск и совсем не дарма. С медициной, товарами, бытовыми расходами, по сравнению с Латвией, день и ночь. Рая нигде нет, но Путиным довольны , даже те, кто не доволен войной.

    64
    3
  • З
    Злой
    Дед
    25-го октября

    Только родители приехали из Питера, в магазинах всего полно, бытовой техники тоже полно, никаких очередей, как пишут наши придурки , нет, да, сменились названия товаров, нет Аппле и т.п. чуши, нах никому не нужной, пришли другие фирмы и всё аналогичное., главное чтобы Путин обратно дообанный запад не пустил на свой рынок

    43
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го октября

    и НАТО стало ближе к границам России -- Для российских ракетных комплексов это несущественно, что показала практика последних лет.

    57
    2
  • A
    Aleks
    25-го октября

    Россия вообще не та сразу после Хрущева,а Гарбер,Эльцин и Шеломов добили ее окончательно и народ тоже . Народ ,который воюет за деньги,не будет воевать и мобилизовываться добровольно(добровольцы давно закончились),видя ,что сынки власть имущих жируют в ресторанах и ведут праздный образ жизни .Да и сами олигархи и власть имущие живут припеваюче,невзирая на войну(типа СВО) Нет никакой идеологии ,кроме денег.Патриотов сажают.Как,например,генерала Попова . Хоть Моргенштерны,Мединский и Собчачки поработали над народом,но народ все равно все понимает и вряд ли будет,,Вставай страна огромная...,, По большому счету иудеи России вырыли себе яму,потому что если у кого то есть мысль смены сионистского режима в России,то сделать это можно достаточно легко...

    8
    54
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    25-го октября

    Главное что мы можем себе позволить. Ему хорошо. Хоть и бывший, а бабки капают

    26
    2
Читать все комментарии

