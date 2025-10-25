Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отменил поездку в Китай, так как никто не захотел с ним встречаться, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что Фридрих Мерц уже полгода у власти, но до сих пор не совершил визит в Китай. В планах кабинета были зарезервированы дни для его поездки, однако Си Цзиньпин не нашёл времени для встречи. Теперь Вадефуль отменил поездку из-за невозможности согласовать встречи с китайской стороной.

Темы для обсуждения были важными. Немецкую экономику беспокоят ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов и полупроводников.

Экономические последствия могут быть серьёзными: автомобильная промышленность Германии уже ждёт от Мерца других сигналов, а критика в рядах правящей коалиции усиливается.

Предшественники Мерца, Меркель и Шольц, выстраивали более сбалансированную политику по отношению к Китаю, пишет Die Welt.