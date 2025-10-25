Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неприёмные дни: руководство Китая отказывается встречаться с канцлером ФРГ 1 958

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неприёмные дни: руководство Китая отказывается встречаться с канцлером ФРГ

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отменил поездку в Китай, так как никто не захотел с ним встречаться, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что Фридрих Мерц уже полгода у власти, но до сих пор не совершил визит в Китай. В планах кабинета были зарезервированы дни для его поездки, однако Си Цзиньпин не нашёл времени для встречи. Теперь Вадефуль отменил поездку из-за невозможности согласовать встречи с китайской стороной.

Темы для обсуждения были важными. Немецкую экономику беспокоят ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов и полупроводников.

Экономические последствия могут быть серьёзными: автомобильная промышленность Германии уже ждёт от Мерца других сигналов, а критика в рядах правящей коалиции усиливается.

Предшественники Мерца, Меркель и Шольц, выстраивали более сбалансированную политику по отношению к Китаю, пишет Die Welt.

Читайте нас также:
#китай #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    25-го октября

    Не катит что то дружба у иудеев мира и китайцев,видимо Сталина так и не простили последователи Мао .Как и то ,что последний еврей покинул Китай очень давно....👅😀 Не вижу связи роста и развития Китая с отсутствием в стране иудейского народа. А может и есть,ведь те страны,где иудеи чувствуют себя некомфортно,почему то живут лучше.Парадокс просто.😈🔯

    3
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
США вводят санкции против президента Колумбии
Изображение к статье: США вводят санкции против президента Колумбии
80 метеозондов оставили 6000 пассажиров без рейсов: контрабандисты снова нарушили авиасообщение в Литве
Изображение к статье: x.com/flightradar24
В Эстонии в доме престарелых упал лифт с людьми. Причина - в износе деталей
Изображение к статье: В Эстонии в доме престарелых упал лифт с людьми. Причина - в износе деталей
Изображение к статье: Суд Франции приговорил алжирку к пожизненному сроку за шокирующее убийство школьницы
Суд Франции приговорил алжирку к пожизненному сроку за шокирующее убийство школьницы 353
Изображение к статье: Певец родился 61 год назад в Советобаде, Таджикской ССР. Иконка видео
Лидер культовой украинской группы «Вопли Видоплясова» призвал отдать власть военным 1 324
Изображение к статье: Необходимо избавиться от иллюзий о безграничной способности русских терпеть во имя победы - экс-замгенсека НАТО
Необходимо избавиться от иллюзий о безграничной способности русских терпеть во имя победы - экс-замгенсека НАТО 11 1803
Изображение к статье: Бывшая королева Таиланда Сирикит скончалась на 94-м году жизни
Бывшая королева Таиланда Сирикит скончалась на 94-м году жизни 129

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 11
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 7
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 26
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 80
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 46
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 11
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 7
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео