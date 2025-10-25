На фоне шатдауна в США Пентагон получил 130 млн долларов от частного лица. Дональд Трамп знает, кто это, но не стал раскрывать имя донора, пишет DW.

Пентагон принял анонимное пожертвование в размере 130 млн долларов для поддержания своей работы в условиях приостановившегося финансирования госучреждений в США ввиду прекращения работы правительства страны. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя американского военного ведомства Шона Парнелла.

По словам представителя Пентагона, у государственного ведомства есть полномочия для того, чтобы принять в качестве пожертвования такую сумму. Деньги будут направлены на выплаты зарплаты военнослужащим. При этом в Пентагоне отказались отвечать, является ли жертвователь гражданином США.

При этом, согласно регламенту Пентагона, любые пожертвования свыше 10 000 долларов в пользу военнослужащих или членов их семей должны быть рассмотрены сотрудниками по этике, чтобы убедиться, что "у жертвователя нет интересов, которые могут быть существенно затронуты" пожертвованием, отмечает Politico.

Трамп: Пожертвование Пентагону сделал "друг"-патриот

Президент США Дональд Трамп намекнул, что знаком с неназванным донором Пентагона, но не стал раскрывать его личность. Анонсируя передачу средств, Трамп заявил, что пожертвование сделал некий "друг" из чувства патриотизма.

Глава Белого дома также в очередной раз обвинил Демократическую партию в приостановке работы правительства, из-за чего у государственных ведомств, в том числе и оборонного, возникли сложности с выплатой зарплат сотрудникам и подконтрольным им формированиям.

Как бы то ни было, предоставленной суммы не хватит на зарплаты всем американским военным, отмечает Politico. По данным издания, только в первой половине октября аналогичные расходы составили около 6,5 млрд долларов. Ожидается, что на следующей неделе Конгресс США сможет проголосовать по нескольким законопроектам, позволяющим выделить средства на зарплаты военным.

При Трампе в США происходит уже второй самый долгий в истории шатдаун

В США с 1 октября официально приостановлена работа ряда государственных учреждений ввиду отсутствия согласия по бюджету на очередной финансовый год. Подобное явление в стране называют "шатдауном".

Поводом для такого развития событий стали разногласия демократов и Трампа по поводу финансирования программы медицинского страхования для малоимущих граждан, известной как Obamacare. Представители Демократической партии в Конгрессе США отказались принимать бюджет страны на 2026 год без соответствующих пунктов. Хотя большинство в законодательном органе имеют республиканцы, они не могут принять бюджет без голосов демократов.

На фоне шатдауна Трамп объявил о масштабных увольнениях госслужащих. По данным министерства юстиции, уведомления о расторжении контракта получили более 4200 государственных служащих из семи правительственных учреждений - среди них, в частности, министерства финансов, здравоохранения и образования. При этом Трамп поручил министру обороны обеспечить выплату зарплат военным, несмотря на приостановку работы правительства.

Это первый шатдаун в США с конца 2018-начала 2019 года, когда Трамп находился на своем первом президентском сроке. Тогда бюджетная блокада длилась 35 дней и стала самой долгой в истории США. Причинами ее стало требование Трампа выделить миллиарды из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

DW