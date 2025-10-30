На заседании совета ЕЦБ во Флоренции было решено сохранить ставку по депозитам овернайт в размере 2%, ключевую ставку рефинансирования - в размере 2,15%, а ставку по кредитам овернайт - 2,4%.

Эти ставки действуют с 11 июня.

В обнародованном после заседания заявлении говорится, что годовая инфляция по-прежнему находится на уровне среднесрочного целевого показателя в 2% и полученная информация в основном подтверждает прогнозы совета относительно перспектив инфляции.

"Экономический рост продолжился вопреки сложной глобальной среде. Сильный рынок труда, стабильные балансы частного сектора и ранее проведенное советом снижение процентных ставок по-прежнему служат важными источниками устойчивости. Тем не менее, перспектива остается неопределенной, что частично объясняется затяжными глобальными торговыми конфликтами и геополитической напряженностью", - сказано в заявлении совета.

В нем отмечено, что совет намерен в среднесрочной перспективе обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%.

"При определении на каждом заседании соответствующей позиции по монетарной политике совет и в дальнейшем будет основываться на данных. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспективы инфляции и рисков, а также динамики основной инфляции и силы трансмиссии монетарной политики", - говорится в заявлении.

Совет пока не обязуется продвигать процентные ставки в конкретном направлении.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ снизил все три процентные ставки на предыдущих встречах в сентябре, октябре и декабре прошлого года, а также в январе, марте, апреле и июне этого года. В июле прошлого года ставки не менялись, однако до этого на совещании в июне все три ставки были понижены.

С целью борьбы с высокой инфляцией совет ЕЦБ с июля 2022 года по сентябрь 2023 года десять совещаний подряд постепенно повышал процентные ставки до рекордного уровня, а затем они долго оставались без изменений.

По данным "Eurostat", годовая инфляция в еврозоне в сентябре выросла до 2,2% по сравнению с 2% в августе.