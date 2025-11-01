Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперт: США будут давить на Китай через Россию 0 290

В мире
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В южнокорейском Пусане начался стратегический диалог.

В южнокорейском Пусане начался стратегический диалог.

"Смысла для Си Цзиньпина ехать сразу после Трампа в Китае — нет".

Трамп заявил, что посетит Китай в апреле 2026 года, визит в США Си Цзиньпина состоится после этого.

Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал российский эксперт по Китаю Николай Данилов:

"Скорее всего, США попытаются подвязать поездку Си Цзиньпина к промежуточным выборам в Конгресс, то есть к ноябрю 2026 года, тем самым республиканцы покажут свое влияние на мировую обстановку.

У Си Цзиньпина же в октябре-ноябре 2026 пленум ЦК — во всяком случае так было последние десятилетия. Поездку в США близко к пленуму - воспримут как слабость Си Цзиньпина. Поэтому Китаю выгоден либо сентябрь 2026, либо глубокий ноябрь или даже декабрь 2026 года — заодно можно будет создать условия для общения с победителями-2028, уже президентской гонки.

Протокольная битва развернется между сроками визита Си Цзиньпина в сентябре или в ноябре — поэтому США будут давить на Китай в июле-августе. Позиция России, как всегда, будет той силой, которая будет влиять на выбор китайцев. США будут давить на Китай через Россию.

Смысла для Си Цзиньпина ехать сразу после Трампа в Китае — нет. Я также не исключаю, что кризис между Китаем и США будет расширяться по объективным обстоятельствам, и учитывая, что у Си Цзиньпина выборы в 2027 году, вариант «не приехать» также будет рассматриваться. Напомню, что между нынешней и предыдущей встречей двух лидеров прошло около шести лет".

Заявления Си Цзиньпина по итогам встречи с Трампом:

-Торгово-экономические связи должны оставаться движущей силой отношений Китая и США, а не быть камнем преткновения.

-Китай и США должны поддерживать взаимодействие на всех уровнях и по всем каналам для улучшения взаимопонимания.

-Китай и США могут вместе работать для достижения более значимых целей на благо всего мира.

-Китай в 2026-м примет саммит АТЭС, а США – G20, сторонам следует поддерживать друг друга и стремиться к позитивным итогам обоих саммитов.

-Китай и США должны должным образом взаимодействовать на международной и региональной арене.

Читайте нас также:
#саммит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трамп заинтриговал заявлением о «вечном мире» после встречи с Си Цзиньпином
Изображение к статье: Российские военные - во всех районах Покровска, их в десять раз больше, чем ВСУ - Bild
Изображение к статье: Ирландия хочет отменить выплаты за жилье, чтобы стимулировать украинцев ехать домой
Изображение к статье: Неизвестно, как на мирные предложения отреагирует Кремль. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фридрих Мерц демонстрирует приверженность семейным ценностям. Иконка видео
В мире
3
Изображение к статье: Российский Ил-76 над Сирией. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Экипаж напоминает советских героев космоса. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Латвии большинство верит в теории заговора, но их число немного сокращается - исследование
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее
В мире
Изображение к статье: Латвийский парадокс: чтобы привлечь инвестиции, ужесточат условия для предпринимателей
Бизнес
Изображение к статье: Фридрих Мерц демонстрирует приверженность семейным ценностям. Иконка видео
В мире
3
Изображение к статье: Российский Ил-76 над Сирией. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Экипаж напоминает советских героев космоса. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео