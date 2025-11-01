"Смысла для Си Цзиньпина ехать сразу после Трампа в Китае — нет".

Трамп заявил, что посетит Китай в апреле 2026 года, визит в США Си Цзиньпина состоится после этого.

Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал российский эксперт по Китаю Николай Данилов:

"Скорее всего, США попытаются подвязать поездку Си Цзиньпина к промежуточным выборам в Конгресс, то есть к ноябрю 2026 года, тем самым республиканцы покажут свое влияние на мировую обстановку.

У Си Цзиньпина же в октябре-ноябре 2026 пленум ЦК — во всяком случае так было последние десятилетия. Поездку в США близко к пленуму - воспримут как слабость Си Цзиньпина. Поэтому Китаю выгоден либо сентябрь 2026, либо глубокий ноябрь или даже декабрь 2026 года — заодно можно будет создать условия для общения с победителями-2028, уже президентской гонки.

Протокольная битва развернется между сроками визита Си Цзиньпина в сентябре или в ноябре — поэтому США будут давить на Китай в июле-августе. Позиция России, как всегда, будет той силой, которая будет влиять на выбор китайцев. США будут давить на Китай через Россию.

Смысла для Си Цзиньпина ехать сразу после Трампа в Китае — нет. Я также не исключаю, что кризис между Китаем и США будет расширяться по объективным обстоятельствам, и учитывая, что у Си Цзиньпина выборы в 2027 году, вариант «не приехать» также будет рассматриваться. Напомню, что между нынешней и предыдущей встречей двух лидеров прошло около шести лет".

Заявления Си Цзиньпина по итогам встречи с Трампом:

-Торгово-экономические связи должны оставаться движущей силой отношений Китая и США, а не быть камнем преткновения.

-Китай и США должны поддерживать взаимодействие на всех уровнях и по всем каналам для улучшения взаимопонимания.

-Китай и США могут вместе работать для достижения более значимых целей на благо всего мира.

-Китай в 2026-м примет саммит АТЭС, а США – G20, сторонам следует поддерживать друг друга и стремиться к позитивным итогам обоих саммитов.

-Китай и США должны должным образом взаимодействовать на международной и региональной арене.