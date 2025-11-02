Украинские беженцы получат стимулы для возвращения домой после отмены общеевропейского распоряжения о защите лиц, которые бегут от российской агрессии, согласно плану, который обсудят комитетом правительства Ирландии высокого уровня. Об этом сообщает The Sunday Times.

Также правительство страны работает над предложениями о введении виз для украинцев, которые работают на низкооплачиваемых работах в критически важных секторах ирландской экономики. В то же время те, кто имеет хорошо оплачиваемую работу, смогут получить статус резидента.

В то же время источник издания в правительстве сообщил, что коалиция готовится к "большой дискуссии о том, что делать, когда закончится действие директивы о временной защите", а министры должны обсудить новые меры на заседании правительства, которое состоится 3 ноября.

"В документе, подготовленном для министров, с которым ознакомилась газета The Sunday Times, содержится предупреждение, что отсутствие адекватных планов до окончания срока действия директивы, который был продлен до 2027 года, но который может закончиться раньше, если конфликт будет решен, может привести к перегрузке системы международной защиты. В Ирландии по состоянию на сегодня было выдано 120 000 временных защитных ордеров", - подчеркнули в публикации.

Отмечается, что министрам сообщат, что когда действие директивы ЕС о временной защите закончится, украинцам "в основном будет облегчено возвращение в Украину на постоянной основе", а поддержка тех, кто останется, будет "справедливой, законной и соответствующей". Таким образом это может содержать стимулы, чтобы беженцы захотели вернуться домой, в Украину.

В этом документе также говорится о том, что во избежание нарушения работы рынка труда и жилищной системы было бы "выгодно", чтобы те, кому разрешено остаться, "были самодостаточными и экономически независимыми". Однако министров призовут также учитывать экономический вклад тех, кто заполняет критические пробелы в рабочей силе, но которым может быть труднее получить разрешение на пребывание.

"Хотя некоторые украинцы с высокой заработной платой, которые работают на полную ставку, могут перейти к легальному статусу проживания, большинство из них имеют низкооплачиваемую работу и не имеют права на получение разрешения на трудоустройство. Завтра министры рассмотрят вопрос о том, следует ли вводить новую визу или вид на жительство для этих низкооплачиваемых работников. Только в секторах строительства, здравоохранения и социальной работы насчитывается почти 4000 таких работников", - напомнили в The Sunday Times.