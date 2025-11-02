Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ирландия хочет отменить выплаты за жилье, чтобы стимулировать украинцев ехать домой 2 9124

В мире
Дата публикации: 02.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Ирландия хочет отменить выплаты за жилье, чтобы стимулировать украинцев ехать домой

Украинские беженцы получат стимулы для возвращения домой после отмены общеевропейского распоряжения о защите лиц, которые бегут от российской агрессии, согласно плану, который обсудят комитетом правительства Ирландии высокого уровня. Об этом сообщает The Sunday Times.

Также правительство страны работает над предложениями о введении виз для украинцев, которые работают на низкооплачиваемых работах в критически важных секторах ирландской экономики. В то же время те, кто имеет хорошо оплачиваемую работу, смогут получить статус резидента.

В то же время источник издания в правительстве сообщил, что коалиция готовится к "большой дискуссии о том, что делать, когда закончится действие директивы о временной защите", а министры должны обсудить новые меры на заседании правительства, которое состоится 3 ноября.

"В документе, подготовленном для министров, с которым ознакомилась газета The Sunday Times, содержится предупреждение, что отсутствие адекватных планов до окончания срока действия директивы, который был продлен до 2027 года, но который может закончиться раньше, если конфликт будет решен, может привести к перегрузке системы международной защиты. В Ирландии по состоянию на сегодня было выдано 120 000 временных защитных ордеров", - подчеркнули в публикации.

Отмечается, что министрам сообщат, что когда действие директивы ЕС о временной защите закончится, украинцам "в основном будет облегчено возвращение в Украину на постоянной основе", а поддержка тех, кто останется, будет "справедливой, законной и соответствующей". Таким образом это может содержать стимулы, чтобы беженцы захотели вернуться домой, в Украину.

В этом документе также говорится о том, что во избежание нарушения работы рынка труда и жилищной системы было бы "выгодно", чтобы те, кому разрешено остаться, "были самодостаточными и экономически независимыми". Однако министров призовут также учитывать экономический вклад тех, кто заполняет критические пробелы в рабочей силе, но которым может быть труднее получить разрешение на пребывание.

"Хотя некоторые украинцы с высокой заработной платой, которые работают на полную ставку, могут перейти к легальному статусу проживания, большинство из них имеют низкооплачиваемую работу и не имеют права на получение разрешения на трудоустройство. Завтра министры рассмотрят вопрос о том, следует ли вводить новую визу или вид на жительство для этих низкооплачиваемых работников. Только в секторах строительства, здравоохранения и социальной работы насчитывается почти 4000 таких работников", - напомнили в The Sunday Times.

×
Читайте нас также:
#Ирландия #украинцы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
12
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео