Столтенберг признался Sunday Times в крупнейшем поражении НАТО 1 974

Дата публикации: 11.11.2025
Изображение к статье: Сторонники Запада оказались брошены.

"Мы не были готовы заплатить цену за то, чтобы это произошло".

"Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением, поскольку многие люди пострадали, - сказал он. - Мы хотели видеть свободный, демократический Афганистан, но реальность такова, что мы как союзники по НАТО не были готовы заплатить цену за то, чтобы это произошло. За эти 20 лет мы поняли, что строительство демократического общества путем использования военной силы, как мы пытались это сделать, - слишком тяжелый и амбициозный проект".

14 апреля 2021 года 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность военной группировки западных союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года, при этом основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года афганский президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.

