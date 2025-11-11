В ходе переговоров глав МИД Китая и Эстонии Ван И и Маргуса Цахкны Таллин выдвинул Пекину ультиматум. Цахкна заявил, что если КНР хочет поддерживать хорошие отношения с эстонской стороной, он должен перестать поддерживать Россию.

Как пишет ERR, в ходе переговоров Таллин видел своей главной задачей донести до Пекина, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии в частности. По словам Цахкны, 80% диалога было посвящено обсуждению угрозы со стороны России.

Цахкна выразил мнение, что без поддержки КНР Москва не смогла бы начать войну на Украине. Глава эстонского МИДа утверждал, что на это указывают цифры.

Эстония считает, что Китай мог был прекратить военные действия на территории Украины, если бы было принято соответствующее решение. Цахкна объяснил это тем, что Пекин все больше влияет на российскую политику.

Говоря о Европе, Цахкна отметил, что с Венгрией и Словакией нужно вести переговоры отдельно и склонять их к поддержке Украины.