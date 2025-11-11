Baltijas balss logotype
Таллин потребовал от Китая выбрать между Эстонией и Россией

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Таллин потребовал от Китая выбрать между Эстонией и Россией
ФОТО: Global Look Press

В ходе переговоров глав МИД Китая и Эстонии Ван И и Маргуса Цахкны Таллин выдвинул Пекину ультиматум. Цахкна заявил, что если КНР хочет поддерживать хорошие отношения с эстонской стороной, он должен перестать поддерживать Россию.

Как пишет ERR, в ходе переговоров Таллин видел своей главной задачей донести до Пекина, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии в частности. По словам Цахкны, 80% диалога было посвящено обсуждению угрозы со стороны России. 

Цахкна выразил мнение, что без поддержки КНР Москва не смогла бы начать войну на Украине. Глава эстонского МИДа утверждал, что на это указывают цифры.

Эстония считает, что Китай мог был прекратить военные действия на территории Украины, если бы было принято соответствующее решение. Цахкна объяснил это тем, что Пекин все больше влияет на российскую политику.  

Говоря о Европе, Цахкна отметил, что с Венгрией и Словакией нужно вести переговоры отдельно и склонять их к поддержке Украины.

#Эстония #Китай
(13)
  • AE
    Alex Evi
    16-го ноября

    А Эстония это кто ??

    0
    0
  • VA
    Vairis Arlauskas
    12-го ноября

    Выбор отчевиден-Эстония.

    0
    1
  • BK
    Boriss Krot
    12-го ноября

    Дракон и моська .

    26
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    И вообще зря они это затеяли: сейчас как объявят китайцы Эстонии войну, да как сдадутся... Ну не все - миллионов 50-70. И приедут эти миллионы в Эстонию - корми нас, оккупант!

    26
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    11-го ноября

    Я надеюсь Цахкна так неуместно шутил, потому что если он действительно такое говорил послу Китая и предполагал что его доводы могут изменить политику Китая то он недееспособен.

    43
    2
  • 11-го ноября

    чушь какую-то несёте, сами хоть верите в то что придумали? )))

    43
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Пример Литвы ну ничему не научил гордых прибалтов! Помнится, когда литовцы на Китай хвост подняли и признали независимый Тибет, Китай просто... исключил Литву из торговых маршрутов. Причем не только транзит, но даже полылки частные в Литву доставлялись только в Польшу. Литовцы и сейчас пытаются помириться, только поздно - допрыгались.

    56
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го ноября

    ржака))) чуть не опысался от смеха)))

    на территории Китая 2 торг компании. Одна создана СССР и сейчас в стадии ликвидации. Вторая была создана США в начале 1970х годов и на подходе к ликвидации. недавно США вывели несколько трилл баксов..

    19
    6
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го ноября

    ржака))) чуть не опысался от смеха)))

    на территории Китая 2 торг компании. Одна создана СССР и сейчас в стадии ликвидации. Вторая была создана США в начале 1970х годов и на подходе к ликвидации. недавно США вывели несколько трилл баксов

    7
    6
  • VA
    Vairis Arlauskas
    11-го ноября

    Затчем Великой Эстонии какойта Китай?

    59
    3
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    😀😀😀Что может дать Эстония Китаю?😂 А Путин отдал в пользование весь Дальний Восток ,где гектарами выводится лес и даже вода из Байкала идёт в Китай.... Сумасшедшие эстонцы,не знающие даже слова ,,экономическая целесообразность,,а если почти даром,то лучше некуда для Китая...

    24
    13
  • Е
    Ехидный
    11-го ноября

    совсем у чухонца крыша съехала !!! китайский министр Эстонию три дня на карте искать будет и ради этого карлика Китай прекратит сотрудничество с Россией

    107
    6
  • З
    Злой
    11-го ноября

    Какая-то мелочь ещё что-то требует.

    64
    7
