Парламент Эстонии не поддержал предложение о закрытии границы с Россией.

Парламент Эстонии рассмотрел законопроект о закрытии границы с Россией. Сообщается, что эстонские депутаты не поддержали соответствующую инициативу. За законопроект проголосовали 20 парламентариев, против выступили 47. Для принятия предложения его должен был одобрить как минимум 51 депутат.

«Инициатором выступила партия Isamaa, заявившая, что закрытие границы позволит "снизить риски, избежать непредвиденных инцидентов и усилить охрану"», — цитируют эстонские СМИ в соцсетях.