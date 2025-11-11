Baltijas balss logotype
В Евросоюзе создадут собственную разведку. Как это связано с войной на Украине? 4 666

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Евросоюзе создадут собственную разведку. Как это связано с войной на Украине?
ФОТО: Global Look Press

FT: Еврокомиссия хочет создать разведку против РФ под руководством фон дер Ляйен. Вдобавок, по данным газеты The Guardian, помимо организации единой разведки, фон дер Ляйен также хочет создать «центр противодействия дезинформации», который направлен против России и Китая.

Европейская комиссия (ЕК) начало создание нового разведывательного органа в качестве новой меры против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Главная цель этого органа — улучшить координацию информации, получаемой от национальных разведслужб, чтобы использовать ее в совместных операциях против других стран.

"Спецслужбы государств-членов ЕС знают очень многое. Комиссия знает очень многое. Нам нужен лучший способ объединить все это воедино, чтобы быть эффективными и полезными для партнеров. В разведке нужно что-то отдать, чтобы что-то получить", - пишет Financial Times.

По данным агентства Bloomberg, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте подготовил в октябре доклад, где призвал начать работу по созданию собственного органа разведки.

«Новая разведывательная служба будет собирать собственную разведывательную информацию об угрозах, исходящих из-за границ ЕС и направленных на весь блок», — сообщили источники издания.

Бывший финский лидер предложил расширить полномочия Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза (Intcen), включив в них сбор разведданных с помощью представительств ЕС за пределами объединения.

Предполагается, что новым органом будет лично руководить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обход органов Европейского союза.

Одной из причин создать такой орган стало желание Брюсселя усилить свое геополитическое положение. 10 ноября Ниинисте заявил, что влияние Европы стало в последние годы «заметно ниже» и никто ее «не слушает» в международных делах.

По его словам, теперь решающие голоса принадлежат США, Китаю и России. Он выразил уверенность в том, что европейским странам следует поддерживать связи с Россией, раз это делает Вашингтон.

"Я видел властные структуры в виде квадрата, в котором был ЕС. Теперь, к сожалению, они превратились в треугольник. Я до сих пор нахожу забавным, когда европейцы заявляют, что не разговаривают с [президентом России Владимиром] Путиным, но когда [президент США Дональд] Трамп поговорит, мы идем и слушаем, что обсуждалось", - заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.

По данным газеты The Guardian, помимо организации единой разведки, фон дер Ляйен также хочет создать «центр противодействия дезинформации», который направлен против России и Китая.

«Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов», — отмечается в публикации.

При этом очередная антироссийская мера Брюсселя уже вызвала у многих недовольство. В частности, американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас назвал идею фон дер Ляйен попыткой создать «министерство правды» и возродить цензуру.

Своими словами он сделал отсылку на антиутопический роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

"Инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры, что противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах", - считает юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.

22 октября журнал Politico сообщал, что Евросоюз захотел создать свое разведывательное сообщество после решения администрации президента США Дональда Трампа прекратить обмен данными с Украиной в марте этого года. Поводом для того события стала перепалка с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Непредсказуемые изменения в политике Трампа в отношении Украины и ее стремление политизировать разведку поколебали уверенность европейцев в надежности Вашингтона", - отметил журнал Politico.

Кроме того, согласно источникам издания, США были вынуждены направить в Европу с тайным визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который попытался успокоить руководство ЕС.

Тем не менее многие страны Евросоюза выступают против этой идеи. Например, идею раскритиковали высокопоставленные дипломаты, которые курируют работу Разведывательного и ситуационного центра. По их мнению, единая разведка уже фактически существует и новый орган будет лишь дублировать функции.

В то же время, авторы материала приводят мнение чиновников, которые опасаются в неэффективности нового органа, включая его невозможность конкурировать с Россией.

На данный момент план единой разведки даже не был представлен 27 странам, входящим в ЕС. Его обсуждение может стать предметом длительной борьбы внутри объединения.

Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Стесняюсь спросить: какие задачи будут поставлены перед разведкой гинекологом? Что она разведывать, простите, собралась? У русских женщин, если по фонлерляйеновской специализации, всё в порядке - случаев "поперёк" не отмечено...

    3
    0
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Если это будет такая же разведка как созданные только в Латвии и на Украине спецслужбы КНАБ и НАБУ для крышевания тех лиц,которые работают на чужие страны и за это им разрешено чуток пограбить народы и бюджеты,то представляю,для каких целей будет разведка ЕС,которая будет работать отнюдь не против России,а́ против тех,чье мнение не совпадает с линией партии .

    3
    0
  • Е
    Ехидный
    11-го ноября

    вот жизнь ляйниху помотала - из гинекологов и Штирлицы !!!даже боюсь представиь ее дальнейшую карьеру - космонавтка ? киноактриса ? не дай бог порнозвезда ???

    16
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Ехидный
    11-го ноября

    Ты чего это у нашей премьерки работу отбираешь?!

    1
    0
Читать все комментарии

