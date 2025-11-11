Baltijas balss logotype
В ФРГ придумали, как расторгнуть газовый контракт с РФ и не платить штрафы 3 5420

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ФРГ придумали, как расторгнуть газовый контракт с РФ и не платить штрафы

Министерство экономики Германии сообщило, что нашло юридическое основание для расторжения договора SEFE – национализированной дочерней компании "Газпрома" – о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Merkur.

Несмотря на национализацию в 2022 году, SEFE до сих пор связана старым контрактом с "Газпромом", который предусматривает, что немецкая компания должна платить России даже в случае прекращения поставок СПГ.

Нынешний контракт между SEFE и "Газпромом" действует до 2040 года и предусматривает закупку 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Только в первом полугодии 2025 года немецкая компания закупила 25 партий СПГ из России.

Теперь немецкое Министерство экономики утверждает, что нашло форс-мажорные основания для досрочного расторжения контракта: план ЕС RePowerEU по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и последний пакет санкций против Москвы.

"Насколько известно федеральному правительству, как постановление по RePowerEU, так и так называемый 19-й пакет санкций могут привести к тому, что SEFE будет вынуждена прекратить закупку СПГ по старому контракту... и при этом сможет ссылаться на форс-мажорные обстоятельства", – сказали в ведомстве.

Министерство экономики добавило, что на данный момент дало указание SEFE "закупать только минимальное количество российского СПГ, которое является юридически необходимым".

#Газпром #санкции против России
Оставить комментарий

(3)
  • DJ
    Danik Jupiters
    12-го ноября

    У нас договор по телефону 2 года. Хочешь уйти заплати штрафные.. Так и Германия заплатит...

    11
    1
  • BK
    Boriss Krot
    12-го ноября

    „Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.“ Отто фон Бисмаркович.

    46
    4
  • Д
    Дед
    11-го ноября

    Все договора с европейцами не стоят той бумаге на которой написаны. Мне как то все равно, что будет с контрактами РФ, но каждый для себя может понять, что такое договор в демократическом обществе.

    32
    4
Читать все комментарии

