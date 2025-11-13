Китай на саммите G20 в ЮАР представит не Си Цзиньпин, а премьер Ли Цян. Ранее от поездки отказались президенты США и РФ - Дональд Трамп и Владимир Путин. Первый заявил, что его страна вообще не будет представлена на G20.

Председатель КНР Си Цзиньпин, октябрь 2025 года.Фото: Xie Huanchi/Xinhua/AP Photo/dpa/picture alliance От Китая на предстоящий саммит G20 в столице ЮАР Йоханнесбурге поедет не председатель КНР Си Цзиньпин, а премьер Госсовета Ли Цян. Об этом сообщило в четверг, 13 ноября, министерство иностранных в Пекине.

"По приглашению правительства ЮАР премьер госсовета КНР Ли Цян примет участие в 20-м саммите "Группы двадцати" в Йоханнесбурге 21-23 ноября", - указано в публикации на сайте ведомства. В этом же заявлении МИД анонсированы поездки политика на заседание глав правительств стран-членов ШОС в Москве 17-18 ноября по приглашению премьер-министра России Михаила Мишустина и визит в Замбию 19-20 ноября по приглашению правительства страны.

Ли Цян уже представлял Китай на G20 в Нью-Дели в 2023 году. При этом предстоящий саммит станет первым с 2008 года, на котором не будут присутствовать лидеры сразу трех крупнейших стран-участниц - США, Китая и России.

Ранее от поездки в ЮАР отказались Трамп и Путин

Президент США Дональд Трамп еще в конце июля допустил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР и, вероятно, отправит кого-то вместо себя, заявив, что принимающая страна проводит "очень плохую политику". В мае, во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы в Белый дом американский лидер обвинил власти государства в том, что там якобы массово убивают белых фермеров.

В начале сентября Трамп вновь заявил, что не поедет на саммит G20. Ожидалось, что вместо него США представит вице-президент Джей Ди Вэнс. Но в начале ноября президент сказал, что страна вообще не будет представлена на мероприятии.

А в конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "не примет лично участие" в саммите G20, но страна "будет представлена на достойном уровне". В начале ноября стало известно, что от России ЮАР посетит замруководителя администрации президента Максим Орешкин. В 2021, 2022, 2023 и 2024 годах страну представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин присутствовал на саммите в 2020-м, который из-за пандемии прошел в формате видеоконференции, а также очно в Осаке в 2019-м.