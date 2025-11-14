Суд Европейского Союза постановил, что безалкогольный напиток не может называться джином. Об этом сообщается на его сайте.

Такое решение принято в ходе рассмотрения иска немецкой ассоциации Verband Sozialer Wettbewerb против компании PB Vi Goods, которая продавала безалкогольный напиток под названием Virgin Gin Alkoholfrei.

Суд постановил, что регламент ЕС 2019/787 прямо запрещает использование названия "безалкогольный джин", поскольку напиток не соответствует определению джина, которое предусматривает содержание этилового спирта сельскохозяйственного происхождения и минимальной крепости 37,5%.

Запрет не нарушает свободу ведения бизнеса, поскольку не запрещает продавать сам продукт, а лишь использовать защищенное название "джин".

Ранее, в 2024 году суд ЕС постановил, что веганские сосиски и бургеры имеют такое же право на свои названия, как и их мясные аналоги. А в 2023 году сырное лобби из Швейцарии не смогло доказать в суде ЕС, что бренд сыра "эмменталь" должен принадлежать только Швейцарии.