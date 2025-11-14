Baltijas balss logotype
Резкий протест: Азербайджан вызвал посла России из-за обстрела Киева

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Резкий протест: Азербайджан вызвал посла России из-за обстрела Киева
ФОТО: Global Look Press

Азербайджан вызвал посла России из-за падения ракеты на территорию посольства в Киеве.

МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова из-за падения ракеты на территорию посольства республики в Киеве. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Отмечается, что российской стороне был выражен резкий протест в связи с тем, что 14 ноября на территорию посольства Азербайджана упал снаряд типа «Искандер». Соответствующая нота была вручена послу России. Также МИД республики заявил, что у него возникают вопросы о целенаправленности ударов России по азербайджанским структурам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он добавил, что стороны обсудили удар по Киеву, произошедший 14 ноября. По его словам, Алиев осудил случившееся.

#Украина #Азербайджан #дипломатия #Киев #Россия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • VV
    Vladlat Vladlat
    14-го ноября

    Это не связано с перекрытием поставок валюты из России в Азербайджан, нажитый незаконными способами и введение запрета для граждан Азербайджана на российских рынках?

    29
    0

