МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова из-за падения ракеты на территорию посольства республики в Киеве. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Отмечается, что российской стороне был выражен резкий протест в связи с тем, что 14 ноября на территорию посольства Азербайджана упал снаряд типа «Искандер». Соответствующая нота была вручена послу России. Также МИД республики заявил, что у него возникают вопросы о целенаправленности ударов России по азербайджанским структурам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он добавил, что стороны обсудили удар по Киеву, произошедший 14 ноября. По его словам, Алиев осудил случившееся.