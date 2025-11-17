Baltijas balss logotype
В ЕС признали: инфляция для жителей Европы будет только расти

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС признали: инфляция для жителей Европы будет только расти
ФОТО: LETA

Европейская комиссия ухудшила прогноз по инфляции для ЕС в целом.

Хотя Европейская комиссия в своем осеннем прогнозе улучшила ожидания по росту ВВП Евросоюза и отдельно еврозоны по сравнению с весной, но ухудшила прогноз по инфляции для ЕС в целом. Другими словами, жители будут платить за товары и услуги больше, но таким образом экономические показатели вырастут. Новые цифры прогноза опубликованы на сайте ЕК.

В текущем году экономика Евросоюза вырастет на 1,4 процента (весенний прогноз — 1,1 процента), а еврозоны — на 1,3 процента (0,9 процента). В следующем году, напротив, ожидания стали более сдержанными — 1,4 процента и 1,2 процента против 1,5 процента и 1,4 процента соответственно.

Инфляция по итогам 2025 года в ЕС составит 2,5 процента (весенний прогноз — 2,3 процента), а в еврозоне — 2,1 процента, что совпадает с цифрами в предыдущем документе. Также на 0,1 процентных пункта вырос дефицит бюджета на 2025 год — до 3,3 процента от ВВП для Евросоюза и до 3,2 процента ВВП для еврозоны. Напомним, годовая инфляция в Латвии в августе составила 4,2%.

#Еврозона #Латвия #инфляция #ВВП #Европейская комиссия #экономика #Евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео