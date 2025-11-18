Baltijas balss logotype
В России горит газопровод 0 2642

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
Korrespondent

Взрыв был настолько сильным, что его слышали даже в соседних населенных пунктах, а зарево от пожара видно за несколько километров, пишет Корреспондент.

В поселке Ростовка Омской области РФ взорвалась и загорелась газовая труба. Об этом в ночь на вторник, 18 ноября, сообщают росСМИ и пользователи соцсетей.

Отмечается, что жители поселка, который является пригородом Омска, слышали мощный взрыв. Он был настолько сильным, что его слышали даже в соседних населенных пунктах, а зарево от пожара наблюдается за несколько километров.

Местный губернатор Виталий Хоценко заявил, что по предварительной информации пострадавших нет. По одной из версий произошла утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб. Причины выясняются правоохранительными органами.

Напомним, на прошлой неделе СБУ задержала агента российской военной разведки, который готовил подрыв магистрального газопровода на востоке Украины.

#пожар #происшествия #взрыв #газопровод #Россия
