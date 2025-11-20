В Берлине канцлеру Мерцу пришлось вручать премию "Талисман" при пустующих креслах - часть гостей церемонии при его появлении ушла.

Канцлер Германии Фридрих Мерц явно переживает не лучшую неделю. Сначала его раскритиковали за высказывания, воспринятые как негатив в адрес бразильского города Белен, принявшего саммит COP30, а затем пришлось столкнуться с частичным бойкотом во время вручения премии "Талисман" за соцсплоченность.

Это случилось в Берлине, где часть аудитории пришла на мероприятие со стикерами на одежде "Мы - облик городов", а с выходом Мерца на сцену демонстративно покинула зал.

За дверями приветствующие сделали общее фото и вернулись на свои места лишь после окончания двадцатиминутной речи канцлера.

Таким образом, они выразили несогласие с недавним заявлением Мерца, касающимся мигрантов. В октябре канцлер отчитался, что правительство исправляет давние ошибки миграционной политики, добавив: "У нас, конечно, в городском облике до сих пор есть эта проблема". Эта фраза вызвала широкую общественную дискуссию и протесты.

Мерц патронирует фонд интеграции, который вручает премию "Талисман". На этот раз он награждал спортсменов, вносящих вклад в в общественную сплоченность.

Канцлер заявил, что некоторые лауреаты - "образцы для подражания для многих молодых с миграционным прошлым". Он признал, что история ФРГ без притока мигрантов сложилась бы менее успешно, отметив, что приток иностранцев следует регулировать и выстраивать и что в этом - секрет успешной интеграции..