Дата публикации: 20.11.2025
Поправки, принятые Госдумой РФ, вводят единую ставку НДФЛ для "иностранных агентов" в размере 30%, а также лишают их льгот и налоговых вычетов.

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые ужесточают налоговые условия для "иностранных агентов" , сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 20 ноября. В частности, для них вводится единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.

Кроме повышенной ставки НДФЛ, физлица, имеющие статус "иноагента" , лишаются льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов.

Юридическим лицам, которые признаны "иноагентами", и организациям, в которых доля участия "иноагентов" составляет свыше 10%, запрещается применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.

"Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ужесточение законодательства в отношении "иноагентов"

Российские власти в последние годы сильно ужесточили законодательство в отношении "иностранных агентов". В июне 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность "иностранных агентов" за неисполнение требований Минюста и разрешающий судить их заочно. А в сентябре Госдума приняла закон о привлечении "иностранных агентов" к уголовной ответственности уже после первого штрафа.

#налоги #Минюст #политика
