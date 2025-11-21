Baltijas balss logotype
Украинцы будут учить немцев воевать с русскими 1 293

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Украинцы будут учить немцев воевать с русскими
ФОТО: twitter

Прошедшие войну ветераны ВСУ будут обучать немецких офицеров. По словам генерала Кристиана Фройдинга, бундесвер хочет привезти украинских ветеранов в Германию. "Важно учитывать опыт украинцев в нашем обучении", - подчеркнул инспектор сухопутных войск ФРГ.

Участвовавшие в отражении агрессии РФ ветераны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать офицеров бундесвера. Об этом заявил инспектор (начальник) сухопутных войск генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в четверг, 20 ноября. Ранее Фройдинг возглавлял ситуационный центр по Украине в Минобороны ФРГ, который координирует военную помощь для ВСУ.

"Мы никогда не сможем воспроизвести опыт, полученный в реальной жизни. Поэтому для меня важно в гораздо большей мере учитывать опыт украинцев в нашем обучении. Я договорился со своим украинским коллегой, что мы хотим привезти ветеранов в Германию", - подчеркнул генерал.

По его словам, украинские военнослужащие смогут выступить в военных училищах, где обучаются офицеры и унтер-офицеры ФРГ, и рассказать о ходе войны. "И этот опыт должен затем найти отражение в практическом обучении благодаря украинским преподавателям", - добавил он.

Фройдинг: Война в Украине - не пример конфликта с НАТО

При этом генерал призвал не проводить прямых параллелей между войной в Украине и возможным конфликтом между РФ и НАТО : "Я считаю, что война России против сил НАТО в теории развивалась бы совершенно иначе, чем война против Украины. Возможности НАТО, например, действовать глубоко в зоне боевых действий сухопутными войсками, а также в воздухе, на море и в киберпространстве, совершенно отличаются от возможностей украинцев, хотя они и сражаются с впечатляющей храбростью. Война в Украине - не калька для конфликта между Россией и НАТО".

"Происходящее в Украине должно еще больше подтолкнуть нас к сохранению мира посредством сдерживания, - добавил Фройдинг. - Россия анализирует свой боевой опыт и учитывает его в доктрине и программах подготовки . Поэтому я предостерегаю всех тех, кто считает, что российская армия неспособна к обучению".

#НАТО #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    21-го ноября

    Видать в 41-45 не навоевались,не уже ли не понятно,что в 21 веке на Рейхстаге никто водружать флаг не станет,попросту не на что будет.

    15
    1

