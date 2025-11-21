Участвовавшие в отражении агрессии РФ ветераны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать офицеров бундесвера. Об этом заявил инспектор (начальник) сухопутных войск генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в четверг, 20 ноября. Ранее Фройдинг возглавлял ситуационный центр по Украине в Минобороны ФРГ, который координирует военную помощь для ВСУ.

"Мы никогда не сможем воспроизвести опыт, полученный в реальной жизни. Поэтому для меня важно в гораздо большей мере учитывать опыт украинцев в нашем обучении. Я договорился со своим украинским коллегой, что мы хотим привезти ветеранов в Германию", - подчеркнул генерал.

По его словам, украинские военнослужащие смогут выступить в военных училищах, где обучаются офицеры и унтер-офицеры ФРГ, и рассказать о ходе войны. "И этот опыт должен затем найти отражение в практическом обучении благодаря украинским преподавателям", - добавил он.

Фройдинг: Война в Украине - не пример конфликта с НАТО

При этом генерал призвал не проводить прямых параллелей между войной в Украине и возможным конфликтом между РФ и НАТО : "Я считаю, что война России против сил НАТО в теории развивалась бы совершенно иначе, чем война против Украины. Возможности НАТО, например, действовать глубоко в зоне боевых действий сухопутными войсками, а также в воздухе, на море и в киберпространстве, совершенно отличаются от возможностей украинцев, хотя они и сражаются с впечатляющей храбростью. Война в Украине - не калька для конфликта между Россией и НАТО".

"Происходящее в Украине должно еще больше подтолкнуть нас к сохранению мира посредством сдерживания, - добавил Фройдинг. - Россия анализирует свой боевой опыт и учитывает его в доктрине и программах подготовки . Поэтому я предостерегаю всех тех, кто считает, что российская армия неспособна к обучению".