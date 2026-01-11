Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно об использовании тайного американского оружия при похищении Мадуро 0 772

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно об использовании тайного американского оружия при похищении Мадуро
ФОТО: Global Look Press

NYP: военные США использовали мощное тайное оружие при похищении Мадуро.

Американские военные применили мощное неизвестное оружие во время операции по похищению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. При помощи него они обезвредили венесуэльских солдат и технику, утверждают журналисты The New York Post (NYP) со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера.

Источник сообщает, что американские солдаты легко смогли «ослепить» венесуэльских, отключив радиолокационные системы, а также подавив очаги сопротивления и огневые точки при помощи дронов.

«Внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, — это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать», — приводит издание слова охранника.

Далее в небе появились вертолеты, на которых перемещался американский спецназ. В их руках, как утверждает источник NYP, было более мощное оружие, чем огнестрельное. В какой-то момент, согласно его словам, они что-то запустили, создав мощную звуковую волну. Тогда охранник почувствовал, будто его «голова взрывается изнутри». У окружающих тут же пошла кровь из носа, их также начало рвать кровавыми массами. Это вызвало у них состояние, при котором никто не мог подняться на ноги.

Читайте нас также:
#США #оружие #безопасность #Венесуэла #технологии #новости #дроны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не надо шутить с Европой: Каллас жестко ответила Трампу на слова о захвате Гренландии
Изображение к статье: В РФ падает рождаемость. РПЦ провела молебен «о вразумлении» женщин
Изображение к статье: Москва, покажи! Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России
Изображение к статье: В США начали расследование против главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван самый важный для здоровья зимой продукт
Lifenews
Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Назван самый важный для здоровья зимой продукт
Lifenews
Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео