G20 находится под угрозой - Макрон

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: G20 находится под угрозой - Макрон
ФОТО: LETA

Группа двадцати крупнейших экономик мира (G20) находится под угрозой, поскольку безуспешно пытается решать международные кризисы, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон на саммите, проходящем в Южной Африке и бойкотируемом США, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Макрон был одним из немногих мировых лидеров, принявших участие в саммите G20 в Йоханнесбурге, куда не прибыл президент США Дональд Трамп.

«G20, возможно, приближается к завершению своего цикла», — заявил французский лидер, выступая перед собравшимися в Йоханнесбурге.

«Мы живём в эпоху геополитических вызовов и пытаемся за этим столом совместно решать крупные кризисы, в том числе с участием членов, которые сегодня отсутствуют», — добавил он.

Макрон отдельно упомянул новый американский план по прекращению войны в Украине, включающий ряд требований со стороны России.

Европейские лидеры провели встречи в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге, чтобы обсудить возможные контрпредложения.

«Мир в Украине невозможен без самих украинцев и без уважения к их суверенитету», — подчеркнул Макрон.

В состав G20 входят 19 стран, включая Россию, а также Европейский союз и Африканский союз.

По словам Макрона, G20 безуспешно пытается достичь единой позиции по таким вопросам, как права человека и суверенитет.

Мировым лидерам следует признать, что «G20 находится под угрозой, если мы совместно не вернёмся к ключевым приоритетам», заявил президент Франции.

«Нам необходимо продемонстрировать конкретные действия, чтобы восстановить вовлечённость этого форума и дать ответы нашим экономикам, коллективно участвуя в этом диалоге», — добавил он.

Лидеры стран G20 в субботу в совместной декларации призвали к достижению «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира» в Украине, Судане, Демократической Республике Конго и «оккупированных палестинских территориях».

«Руководствуясь целями и принципами Устава ООН, мы будем стремиться к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Судане, Демократической Республике Конго, оккупированных палестинских территориях и Украине», — говорится в декларации, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге.

#Украина #дипломатия #g20 #конфликты #экономика #политика
Видео